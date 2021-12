Kiel

Immer mehr Landespolitiker sprechen sich dafür aus, Schleswig-Holsteins Impfzentren über den Winter hinaus bestehen zu lassen. „Wir werden die Infrastruktur mit Sicherheit nicht abbauen“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag. Mindestens in den kommenden zwei bis drei Jahren würden Auffrischungsimpfungen benötigt. „Da werden wir die Zentren brauchen.“

Auch CDU-Fraktionschef Tobias Koch betonte, dass man die Zentren so lange offen halten wolle, „wie wir sie benötigen“. Der Aufwand sei angesichts der nötigen Boosterimpfungen gigantisch. „Darüber hinaus haben wir auch die Hoffnung, noch den einen oder anderen von der Erst- und Zweitimpfung zu überzeugen.“

Corona-Impfung in Schleswig-Holstein: „Lieber ein Zentrum zu viel als zu wenig“

Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben äußerte sich ähnlich: „Lieber ein Impfzentrum zu viel, als wieder in eine neue Welle zu rennen, wo die Menschen draußen in der Kälte warten müssen.“ Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn wies darauf hin, dass ihre Fraktion die Schließung der Zentren im Sommer durchaus kritisch gesehen habe. Die Bundesregierung habe sich für die nächsten Wochen das Ziel gesteckt, 30 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Dafür sei eine funktionierende Infrastruktur nötig.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) betonte auf Anfrage unserer Zeitung, dass es darauf ankomme, aus dem bisherigen Pandemieverlauf die richtigen Lehren zu ziehen. Das Virus werde weder im kommenden Sommer noch im nächsten Winter verschwunden sein. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, sagte er. „Ich stelle mich daher darauf ein, dass alle Menschen in regelmäßigen Abständen eine Auffrischungsimpfung brauchen. Und ich gehe davon aus, dass wir dafür dauerhaft zusätzliche Strukturen brauchen, um die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen.“

Möglich sind dauerhafte stationäre Impfstellen in SH

Das könnten beispielsweise stationäre Impfstellen sein, aber auch die Einbindung von Zahnärztinnen oder Apothekern. „Wir bereiten derzeit den Austausch mit den Beteiligten in Schleswig-Holstein vor, damit auch im Sommer und wenn notwendig dauerhaft eine entsprechende Unterstützung ermöglicht werden kann.“

Auf der zweitägigen Plenartagung, die an diesem Mittwoch beginnt, will sich der Landtag zunächst mit dem Landeshaushalt 2022 befassen. Mit Corona will sich das Parlament am Donnerstag nur am Rande befassen.