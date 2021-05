Kiel

In ihrem wöchentlich erscheinendem "Impf-Update" kündigt die KVSH am Freitag den Launch des neuen Impfportals praxisimpfliste-sh.de an. Die Seite soll demnach voraussichtlich am Mittwoch freigeschaltet werden.

Impfportal richtet sich an Ü60-Jährige aus Schleswig-Holstein

Über das Portal sollen Impftermine für über 60-Jährige in Schleswig-Holstein mit dem Impfstoff Astrazeneca vermittelt werden. Die KVSH arbeitet dafür mit Hausarztpraxen zusammen, die ihre Termine über das Portal anbieten können. Somit können Hausarztpraxen bei Bedarf eigene Wartelisten schließen und ihre Patientinnen und Patienten auf das neue Angebot der KVSH hinweisen.

Zum Start werden etwa 150 Praxen aus Schleswig-Holstein bei praxisimpfliste-sh.de dabei sein. Die KVSH weist aber darauf hin, dass viele weitere Praxen bereits Signale für eine Teilnahme gesendet hätten, sobald sie ihre eigenen Wartelisten abgearbeitet haben. Wie genau die Termine vergeben werden und wie sich Menschen registrieren können, will die KVSH noch vor dem Start des Angebots bekannt geben.