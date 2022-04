Lübeck/Eckernförde

Schluss mit den Bürgertests: Der Lübecker Infektiologe Prof. Jan Rupp setzt sich für ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests ein – auch für den Fall, dass die Corona-Zahlen im Herbst wieder steigen. „Wir sollten die Testung wieder zurück in die medizinische Versorgung geben“, sagt Rupp.

Der Fokus solle auf symptomatischen Personen und Risiko-Patienten liegen. Wichtig seien Testungen weiterhin in medizinischen Bereichen und Alten- oder Pflegeheimen. „Anlassloses Testen ist dagegen immer weniger zu rechtfertigen.“

Corona: Schnelltests führen nicht mehr zu einer zuverlässigen Datenlage

Unterstützung bekommt Rupp vom Infektiologen Prof. Stephan Ott, der die Bürgertests als „nicht mehr notwendig“ bezeichnet. Auch der ärztliche Pandemierat der Bundesärztekammer sieht für Bürgertests „keinen Platz mehr“.

Als Gründe nennt Rupp die veränderten Rahmenbedingungen der Pandemie. Man habe die Massentests eingeführt, um die Infektionsdynamik zu kontrollieren. Das funktioniere bei einer kleinen Corona-Fallzahl, wo man Infizierte bei niedriger Dunkelziffer zuverlässig isolieren könne.

Die Lage habe sich aber geändert. „Jeder, der sich die Zahlen anschaut, weiß, dass es aktuell nur Hausnummern sind, die wir da messen“, sagt Rupp. Die Datengrundlage werde schlechter, Inzidenz und die Situation in den Krankenhäusern hätten sich entkoppelt.

Rupp: Schnelltests bei Omikron nicht mehr zuverlässig genug

Zudem seien die Antigentests bei der Omikron-Variante unzuverlässiger. Je nach Test und Phase der Infektion liege die Empfindlichkeit teilweise nur zwischen 35 und 60 Prozent. Während die Landesregierung einen Bürgertest vor dem Besuch besonders vulnerabler Gruppen empfiehlt, spricht Rupp von einer „gefühlten Sicherheit“.

Wenn man die Großeltern bei einem Treffen sicher schützen wolle, solle man eine Maske tragen. „Die Antigentests funktionieren bei symptomlosen Personen nur schlecht“, sagt auch Ott. Sollte sich eine schwerere Symptomatik ankündigen, würde nach wie vor ein PCR-Test beim Arzt oder in der Klinik erfolgen. Denn zur weiteren Behandlung sei die Diagnose wichtig.

Der Bund bezahlt die Bürgertests noch bis Ende Juni. Das sei vertretbar, meint Rupp: Die Bevölkerung müsse die Chance haben, sich an neue Umstände zu gewöhnen. Daher sei eine Auslaufphase nicht schlecht.

Jan Rupp aus Lübeck: Bürgertests im Herbst der falsche Weg

Wichtig sei es, zeitnah eine Strategie für den Herbst festzulegen. Die Bürgertests hält Rupp dann für den falschen Weg. Stattdessen solle man nachhaltige Surveillance-, also Überwachungskonzepte etablieren. Dabei erfassen einige Labore repräsentativ für Deutschland, wie viele Proben mit Atemwegsinfektionen bei ihnen eingehen und wie hoch der Anteil bestimmter Viren ist.

„Durch diese Überwachungssysteme kann rechtzeitig erkennt werden, ob das Virus wieder vermehrt in der Bevölkerung auftaucht“, sagt Rupp. Mit dem Vorgehen werden seit Jahren Grippewellen identifiziert.

Die Analysen können laut Rupp auch Grundlage für Corona-Maßnahmen sein. „Dafür brauchen wir keine Bürgertests.“ Man habe die limitierten Möglichkeiten der Schnelltests in einer bestimmten Phase der Pandemie in Kauf genommen. „Jetzt sollten wir in der Teststrategie langsam zu dem Standard zurückzukehren, den wir schon immer hatten, wenn jemand krank wurde.“