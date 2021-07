Kiel

Eine Corona-Impfung schützt nicht unbedingt vor einer Infektion. In Schleswig-Holstein traf zuletzt rund jede zehnte Neuansteckung einen vollständig Geimpften. Das zeigen jüngste Zahlen des Kieler Gesundheitsministeriums. Experten betonen allerdings, dass die Impfungen die Infizierten davor bewahren, schwer an Covid-19 zu erkranken.

Allein im aktuellen Monat beträgt der Anteil der Geimpften an den Neuinfektionen in Schleswig-Holstein etwas über zehn Prozent. „Für den Monat Juli wurden bisher über die Gesundheitsämter insgesamt 533 Neuinfektionen gemeldet. Davon wurden 57 Personen als nachweislich vollständig geimpft gemeldet“, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Nachfrage von KN-online mit.

Impfdurchbrüche: Virologen nicht überrascht

„Dabei ist zu berücksichtigen, dass man in der Regel erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung von einem vollständigen Impfschutz ausgehen kann“, so ein Sprecher. Ob von den 57 trotz Impfschutz Infizierten jemand im Krankenhaus behandelt werden muss, konnte das Ministerium nicht sagen.

Laut Prof. Helmut Fickenscher, Virologe am Kieler Universitätsklinikum, könnte der Anteil vollständig Geimpfter sogar noch etwas höher liegen, weil nur die Zahl der verabreichten Spritzen gezählt werde. Bei einigen dürfte jedoch auch nach nur einer Dosis der umfassende Impfschutz erreicht sein, da auch das Präparat von Johnson & Johnson eingesetzt werde.

Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Kieler Institutes für Infektionsmedizin, überrascht es nicht, dass es Impfdurchbrüche gibt. Quelle: Carsten Rehder/dpa

„Es ist nicht überraschend, dass Infektionen bei Geimpften auftreten“, sagt Fickenscher. Der Schutz sei stark, aber nicht vollständig. Wichtig sei eine andere Erkenntnis: „Die Anzahl schwerer Verläufe ist äußerst gering.“

Das haben dem Virologen zufolge internationale Auswertungen ergeben. Demnach sei die Wahrscheinlichkeit, ernst zu erkranken oder zu sterben stark gesenkt. „Auch die Ansteckungsfähigkeit dürfte erheblich gemindert sein.“ Dennoch halte er es für sinnvoll, in diesen Fällen Abstand zu halten und Maske zu tragen.

Impfquote in Schleswig-Holstein bei knapp 50 Prozent

Fickenscher sind derzeit keine Fälle von Krankenhausaufenthalten von vollständig Geimpften bekannt. Einzelfälle habe es aber auch in Schleswig-Holstein schon gegeben. Etwa eine 20-Jährige, die trotz doppelten Schutzes eine schwere Lungenentzündung entwickelt habe.

Auch in Hamburg ist das Phänomen des Impfdurchbruchs mit Zahlen belegt. Das betrifft beim südlichen Nachbarn Schleswig-Holsteins bislang 219 Menschen. Das entspreche einer Quote von 0,03 Prozent, teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. In weniger als einem Dutzend der Fälle seien die Betroffenen so ernsthaft erkrankt, dass sie in einer Klinik behandelt werden mussten.

Lesen Sie auch Diese Corona-Regeln gelten nach den Sommerferien in den Schulen Schleswig-Holsteins

„Dass sich Personen nach einer vollständigen Impfung infizieren, ist also bislang weiterhin extrem selten“, erklärte Behördensprecher Martin Helfrich. Die Zahl der Impfdurchbrüche zeige, dass eine Schutzimpfung sehr wirksam sei und in fast allen Fällen verhindere, dass es überhaupt zu einer Infektion komme. Im sehr seltenen Fall einer Ansteckung verhüte die Impfung, dass es zu einem schweren Krankheitsverlauf komme.

Zugleich werde deutlich, dass es unter den Bedingungen einer Pandemie keine absolute Sicherheit gebe. Da sich das Virus kontinuierlich leicht verändere, müsse es das Ziel bleiben, Ansteckungen überhaupt zu vermeiden, betonte Helfrich. Schlecht belüftete Innenräume sollten darum gemieden werden. Das Tragen von Masken, das in bestimmten Situationen auch für Geimpfte vorgeschrieben sei, verringere das Übertragungsrisiko ebenfalls.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Schleswig-Holstein 49,5 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. In Hamburg beträgt die Quote 44,9 Prozent. Auf Bundesebene liegt sie mit 47,3 Prozent dazwischen.