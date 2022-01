Heide

Der Kreis Dithmarschen meldet eine Inzidenz von mehr als 800: Nach Angaben des Kreises liegt die Inzidenz dort nun bei 808,6 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich der Wert damit nahezu verdoppelt: Am 30. Dezember lag die Inzidenz nach Angaben des Landes noch bei 416,5.

Der Kreis wies in den vergangenen Tagen bereits stets den höchsten Inzidenzwert in Schleswig-Holstein auf und bewegte sich auch im deutschlandweiten Vergleich nach Daten des Robert-Koch-Instituts weit oben. Mit den am Mittwoch erfassten Fällen hatte Dithmarschen eine Inzidenz von 671,7 – das war nach Bremen der zweithöchste Wert in der Bundesrepublik.

Landrat von Corona-Entwicklung im Kreis Dithmarschen überrascht

Die jüngste Entwicklung durch die Omikron-Welle im eigenen Kreis hat Landrat Stefan Mohrdieck überrascht. „Uns hat es quasi überrollt“, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Lange Zeit zählte Dithmarschen zu den Regionen mit der niedrigsten Inzidenz. „Vor 14 Tagen waren wir in der Tat noch in dieser Rolle, ganz anders davor zu sein.“

Die Menschen seien verunsichert, so Mohrdieck. Es verdichte sich immer mehr, dass Veranstaltungen vor und während des Weihnachtsfestes in Diskotheken in Meldorf und Pahlen eine wesentliche Ursache seien. „Es ist schon so, dass von dort aus eine große Verteilung des Virus offenbar stattgefunden hat.“

Von Jördis Früchtenicht/dpa