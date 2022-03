Kiel

Die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein steigen, dennoch hat die Landesregierung am Mittwoch erklärt, an den geplanten Lockerungen der Corona-Regeln festzuhalten. Welche Maßnahmen künftig in Schleswig-Holsteins Schulen gelten, hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag erklärt. Auch über die aktuelle Situation bezüglich geflüchteter Kinder und Jugendliche aus der Ukraine informierte sie.

„Wir werden wie angekündigt jetzt behutsam die nächsten Schritte zurück in die Unterrichtsnormalität gehen. Die Maskenpflicht endet am 2. April“, sagte Karin Prien. „Das heißt nach den Osterferien gibt es an den Schulen im Land keine allgemeine Maskenpflicht mehr.“

Prien zu Corona-Regeln in den Schulen: Übergang zur Eigenverantwortung

Damit folge man dem Schritt der Landesregierung die Teilhabe am öffentlichen Leben nicht mehr von bestimmten Zugangsvoraussetzungen abhängig zu machen. Prien betonte: „Wir müssen auf Selbstverantwortung setzen.“

Kinder und Jugendliche hätten besonders unter den Auswirkungen der Pandemie und der Einschnitte in die soziale Teilhabe gelitten. Zudem sei die Impfquote in Schleswig-Holstein unter den Schülerinnen und Schülern sehr hoch. Auch die Hospitalisierungsinzidenz bei Kindern und Jugendlichen sei in den vergangenen Wochen trotz hoher Infektionszahlen weiter gesunken. Bei Ansteckung blieben die Krankheitsverläufe in aller Regel mild.

Ministerin setzt auf individuelle Schutzkonzepte für gefährdete Kinder

Prien betonte aber auch: „Dass es keine Verpflichtung zum Masketragen gibt, heißt nicht, dass man keine Maske mehr tragen darf.“ Es dürfe keine Diskriminierung in die eine oder andere Richtung geben. Für besonders gefährdete Kinder werde man weiterhin auf individuelle Schutzkonzepte setzen. „Klassen mit erkrankten Kindern oder Lehrkräften können gebeten werden weiter Maske zu tragen“, so die Ministerin.

Die Testpflicht entfällt ab nächster Woche, Schülerinnen und Schülern wie auch Lehrkräfte können sich aber weiterhin freiwillig zu Hause in Eigenverantwortung testen. Dafür werden ihnen zwei Corona-Tests pro Woche zur Verfügung stehen. Erstmals werde es am Ende dieser Woche fünf Tests pro Kind geben. Besonders vor der Rückkehr in den Unterricht nach den Osterferien bat die Ministerin darum sich selber zu testen.

„Es gilt noch mehr als bisher die Eigenverantwortung. Wenn ich Symptome habe, gehe ich nicht in die Schule, sondern teste mich“, sagte die Ministerin. So wolle man vom anlasslosen Testen wegkommen.

Ukraine-Flüchtlinge sollen schnellstmöglich beschult werden

Auch die Situation der geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer im Schulalter war Thema der Pressekonferenz. Prien sprach von einer sowohl historischen als auch moralischen Verantwortung, ukrainische Kinder und Jugendliche willkommen zu heißen und sie schnellstmöglich zu beschulen. „Wir wollen ihr Leben so erträglich und angenehm wie möglich gestalten“, so die Ministerin. Psychosoziale Betreuung solle schnell und unbürokratisch ankommen.

Die Ministerin sieht Schleswig-Holstein gut vorbereitet: „Wir haben gute Strukturen im Land, die sich schon in der Flüchtlingskrise 2015 bewährt haben“, sagte die Ministerin. Bis Mittwoch, den 16. März, waren bereits 340 Schülerinnen und Schüler an den Schulen im Land registriert worden. Die Finanzierung zusätzlicher Lehrkräfte könne kurzfristig aus dem Vertretungsfond geleistet werden. Durch einen Nachtragshaushalt sollen darüber hinaus Stellen geschaffen werden können.

Den bisher 13 registrierten Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen neun bis elf, wolle man ermöglichen einen ukrainischen Abschluss zu machen. Zurzeit wird geprüft, ob dies eine private Onlineschule aus der Ukraine leisten könne. Zur bundesweiten Koordinierung der Maßnahmen war auf der Kultusministerkonferenz in Lübeck vergangene Woche eine Taskforce gegründet worden.

Schleswig-Holstein plant weitreichende Corona-Lockerungen ab Sonnabend

Auch abseits der Schulen sind Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgesehen. Neben der Maskenpflicht etwa im Einzelhandel oder in Kliniken fallen die meisten Beschränkungen weg. Restaurantbesuche beispielsweise werden ab Sonnabend, 19. März, wieder ohne Impf- oder Testnachweis möglich sein.

Eine Testpflicht bleibt nur noch für Eltern und Personal in Kitas sowie im Pflegebereich bestehen. Für Clubs und Diskotheken wird es weiterhin die 2G-plus-Regel geben.