Die Belastung auf den Normalstationen hat aufgrund der steigenden Coronazahlen in vielen Krankenhäusern zugenommen. Auch wenn eine Infektion mit Omikron meist milder verläuft, kommen immer mehr infizierte Personen in die Kliniken. Das stellt die Krankenhäuser Schleswig-Holsteins vor Herausforderungen: Sie müssen planbare Behandlungen einschränken, die Isolationsstationen ausbauen oder Personal umplanen.

Am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) wird jeder Patient und jede Patientin getestet. Dadurch geschehen vermehrt Zufallsbefunde, erläutert Pressesprecherin Birgitt Schütze-Merkel. Die Personen werden zwar wegen einer anderen Erkrankung behandelt, müssen aber auf der Corona-Isolierstation abgesondert werden.

Krankenhaus in Neumünster: Lage ist angespannt, aber beherrschbar

„Zunehmend kommen Patienten ins Haus, deren Covid-Erkrankung wir erst durch den obligatorischen Test bei der Aufnahme feststellen – besonders über die Notaufnahme“, bestätigt Dr. Andrea Pace, Ärztlicher Direktor des Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK). Die Lage sei angespannt, aber beherrschbar.

Auch die Auslastung der Normalstation am UKSH ist mit der Omikron-Welle stark angestiegen. Am Montag waren in Kiel 24 Menschen in Behandlung, davon acht auf der Intensivstation. Dies sei aber nur eine Momentaufnahme, erklärt Dr. Domagoj Schunk, Leiter der Notaufnahme und einer Covid-Normalstation am UKSH Kiel.

Die meist milderen Verläufe nach einer Ansteckung mit der Omikron-Variante führen dazu, dass infizierte Personen zunehmend kürzer im Krankenhaus bleiben, aber mehr Menschen mit Corona aufgenommen werden. „Das Kommen und Gehen schafft eine zusätzliche Belastung“, sagt Domagoj Schunk.

Zusätzliche Isolationsbereiche in Neumünster und Rendsburg

Mehrarbeit fällt an, weil positive Personen isoliert werden müssen. Für das Personal bedeutet das mehr Zeitaufwand beim Ankleiden und weitere Vorsichtsmaßnahmen. Auch der Platz spielt eine Rolle: Im FEK Neumünster schwankte die Zahl der Covid-Patienten in den vergangenen Tagen zwischen 25 und 28. Eine Infektionsstation reicht nicht mehr, eine zweite wurde eingerichtet.

Auch die Imland-Klinik hat am Standort Rendsburg einen zweiten Isolierbereich für Patienten mit Corona eingerichtet. Nach Auskunft von Klinik-Sprecherin Barbara Ermes ist es für das Team zunehmend eine Herausforderung, Patienten adäquat unterzubringen und zu versorgen, die ursprünglich wegen einer anderen Erkrankung eingeliefert wurden.

Versorgung der Corona-Patienten besondere Belastung für das Personal in den Kliniken in SH

„Die Patientenversorgung in diesen Zeiten gelingt nur, weil Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Klinikleitungen und viele weitere Beteiligten sich jeden Tag besonders engagieren“, sagt Kiels Sozial- und Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken.

Die Klinik Preetz habe zum Beispiel einzelne Erkrankte vom UKSH übernommen, weil dort Kapazitätsgrenzen erreicht worden seien, sagt Hermann Bölting, Geschäftsführer der Klinik Preetz.

Außerdem fallen Klinik-Kräfte zunehmend aufgrund von Infektionen aus. „Wir müssen Personal umschichten. Das belastet die Stationen und Mitarbeiter extrem“, sagt Domagoj Schunk vom UKSH. Haiko Taudien, Pflegedienstleiter der Klinik Preetz bereitet das Infektionsgeschehen in Schulen und Kitas Sorgen, da viele Eltern in der Klinik arbeiten.

Krankenhäuser in SH fahren planbare Behandlungen zurück

Um die Versorgung der Kranken weiterhin sicherzustellen können, schränken einige Krankenhäuser verschiebbare Behandlungen ein. Das UKSH hat laut Pressesprecher Oliver Grieve das sogenannte Elektivprogramm um 50 Prozent zurückgefahren. Auch das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) fährt planbare Behandlungen zurück.

Die Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg arbeitet nach eigenen Angaben zurzeit im Normalbetrieb. „Bisher haben wir ausreichend Kapazitäten, um den regulären Krankenhausbetrieb zu gewährleisten“, teilt Kliniksprecherin Maren Maak mit. Die Klinik sei auf einen Anstieg der Patientenzahlen gut vorbereitet.