Ein Corona-Impfstoff rückt in greifbare Nähe: keine schweren Nebenwirkungen, aber ein mehr als 90-prozentiger Schutz vor Covid-19 – das meldeten am Montag das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer über ihren Impfstoff. So schätzt man im Norden die Lage ein.