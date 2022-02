Kiel

Pflegebedürftige Menschen, die allein in ihren Zimmern sitzen, isoliert von der Außenwelt waren und ihre Angehörigen nicht sehen durften: In der ersten Phase der Corona-Pandemie herrschten in Pflegeeinrichtungen lange Zeit Besuchsverbote. In der aktuellen Omikron-Welle sind viele Heime von Corona-Fällen betroffen – allein in Kiel gibt es Infektionen in zwei Drittel aller Einrichtungen und im Kreis Segeberg in rund 30 Einrichtungen. Doch bei Ausbrüchen in den Heimen soll nicht mehr pauschal ein Besuchsverbot verhängt werden. In einigen Einrichtungen dürfen Angehörige aktuell dennoch nicht zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Nach welchen Kriterien wird ein Besuchsverbot verhängt? Und wer entscheidet, ob die Einrichtungen von Familienmitgliedern trotz Coronafällen betreten werden dürfen?

Silke Knuth ist entsetzt. Seit fast zwei Wochen darf sie ihre 99-jährige Mutter nicht mehr besuchen. Käthe Urbanek lebt in der Pflegeeinrichtung Marienhof in Bad Segeberg, in der nach sechs Corona-Infektionen bei Bewohnerinnen und Bewohnern ein striktes Besuchsverbot gilt. Und es gibt noch weitere Einschränkungen: „Es herrscht eine Zimmerquarantäne. Meine Mutter verbringt den ganzen Tag auf 16 Quadratmetern.“ Dass ein striktes Besuchsverbot gilt und es Silke Knuth auch nicht erlaubt ist, ihre Mutter aus dem Marienhof abzuholen, um einen Spaziergang zu machen, ist für die Segebergerin unverständlich. Kontakt hält sie übers Telefon. „Für mich ist nicht nachvollziehbar, dass alle von Lockerungen sprechen, dass in Stadien zukünftig bis zu 10.000 Personen jubeln, aber geimpfte Senioren sich nicht frei bewegen dürfen.“

Marienhof: „Besuchsverbot ist einschneidende Maßnahme“

Der Marienhof argumentiert, dass sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch die Pflegekräfte durch ein Besuchsverbot und die Zimmer-Isolierung geschützt werden. Von den 40 Bewohnern sind sechs infiziert, zudem wurden zwei Mitarbeitende positiv getestet. „Wir müssen gewährleisten, dass die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner möglich bleibt“, sagt Sebastian von Gehren, Sprecher des Kirchenkreises Plön-Segeberg, der den Marienhof betreibt. „Ein Besuchsverbot ist für die Bewohner eine einschneidende Maßnahme. Deshalb wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt genau geschaut, was in der aktuellen Situation notwendig erscheint, um den Ausbruch, wenn möglich, einzugrenzen“, sagt von Gehren.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Entscheidung, ein Besuchsverbot zu verhängen, werden mehrere Faktoren berücksichtigt. „Einrichtungen dürfen in keinem Fall selbstständig über ein Besuchsverbot entscheiden“, teilt das Gesundheitsministerium mit. Zu den Faktoren zählen Abtrennbarkeit von Infektionsbereichen, die Anzahl dementer Bewohner, Anzahl der Infizierten, die Infektionsdynamik und die Infektionslage im Kreis. „Eine Separierung der Infizierten in einem Bereich ist im Marienhof derzeit nicht möglich. Versucht wird in der Regel, wenn nur ein Wohnbereich betroffen ist, dass dann auch nur für einen Wohnbereich das Besuchsverbot gilt“, sagt von Gehren.

Handlungsempfehlungen vom Gesundheitsministerium Besuchsverbote in Pflegeheimen sollten auch nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums bei Corona-Fällen in den Einrichtungen nur in Ausnahmefällen verhängt werden. „Private Besuche sind grundsätzlich wieder im gewohnten Umfang zu ermöglichen“, heißt es in einer Handlungsempfehlung vom 12. Januar. Argumentiert wird mit der hohen Impfquote unter den Bewohnerinnen und Bewohnern und auch unter den Pflegekräften. Auch wenn das Gesundheitsministerium nicht über Besuchsverbote bestimmt, sondern Gesundheitsämter und Einrichtungen die Entscheidungen treffen, stellt das Ministerium den Pflegeeinrichtungen Mindestanforderungen an Besuchskonzepte und Empfehlungen zur Verfügung. Das Besuchskonzept sieht eine Risikobewertung zwischen den Selbstbestimmungs- und Teilhaberechten Bewohnern und den notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes vor.

Aufgehoben wurde mittlerweile das Besuchsverbot im Friederica-von Ellendsheim-Haus in Kiel-Hassee. Nachdem 42 von 75 Bewohnerinnen und Bewohnern und 19 Mitarbeiter mit Corona infiziert waren, war ein Besuch in der Einrichtung über mehrere Wochen nicht möglich. „Es hatte mit der Menge der Infektionen zu tun, dass wir ein Besuchsverbot verhängen mussten“, sagt Heimleiterin Brigitte Greiner. „Es war eine schwierige Entscheidung, aber da so viele Mitarbeitende infiziert waren, haben wir es personell nicht mehr geschafft, die Besucher am Eingang zu kontrollieren.“ Wer seine Angehörigen in einer Pflegeeinrichtung sehen will, muss dem Personal vor dem Betreten der Einrichtung einen tagesaktuellen Test vorweisen. „Der Aufwand ist hoch. Ich kann verstehen, wenn Heime bei Personalknappheit zumachen“, sagt Greiner.

Prinzipiell sollte aber gelten, so Greiner, dass Besuchsverbote nur im Notfall ausgesprochen werden. Auch die Stadt Kiel spricht sich gegen ein generelles Besuchsverbot aus, sobald eine Corona-Infektion in einer Einrichtung nachgewiesen wird. „Die Einrichtungen sollten wenn möglich geöffnet bleiben“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. „Es ist wichtig, dass die sozialen Kontakte erhalten bleiben.“