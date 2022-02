Kiel

Vorsichtig setzt Jens Rath die Spritze am Oberarm von Gerd Hingst an. Ein kurzer Piks und Hingst ist gegen Corona geimpft. Was routiniert aussieht, ist in Wahrheit eine Premiere: Rath ist der erste Apotheker in Kiel, der eine Corona-Impfung verabreicht. Seit Dienstag dürfen auch die Apotheken in Schleswig-Holstein gegen Corona impfen.

Knapp 20 Apotheken in Schleswig-Holstein bieten Corona-Impfung an

In Kiel ist Jens Rath der einzige Apotheker, der mit dieser neuen Aufgabe direkt beginnt. Eine weitere Apotheke in der Landeshauptstadt fängt am Sonnabend an, in ganz Schleswig-Holstein bieten knapp 20 der rund 600 Apotheken Corona-Impfungen an. Viele sind das nicht – Rath ist einer von wenigen Frühstartern.

In einem Raum im Hinterhof seiner Friesen-Apotheke in Kiel hat er eine Impfstation eingerichtet. Weiße Trennwände, eine Liege, ein Schreibtisch, ein Drucker und mehrere Stühle passen in das kleine Zimmer. Der Raum war zwischenzeitlich eine Teststation, seit Sommer ein Büro. Jetzt wird hier geimpft.

Corona-Impfung: Apotheker wurden geschult

Der Weg dahin war zeitaufwendig. Rath nahm vor gut einem Monat an einer bundesweiten Online-Schulung teil, wo ihm eine Notfallärztin und eine Apothekerin in dreieinhalb Stunden die Theorie erklärten: Was gibt es für Impfstoffe, wie helfen sie, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Anschließend schrieb er einen kleinen Test.

Ende Januar folgte der praktische Teil. Eine Schulung in Kiel, geleitet vom Infektiologen Prof. Stephan Ott. Wie setze ich die Spritze richtig, was mache ich in Notfällen? Wichtige Vorbereitung für die neue Aufgabe.

40 Prozent der Apotheken zeigen Interesse an Corona-Impfung

Neben Rath sind etwa 150 Apothekerinnen und Apotheker in Schleswig-Holstein für die Corona-Impfung geschult worden. Weitere Schulungen seien im März geplant, bestätigt Frank Jaschkowski von der Apothekerkammer Schleswig-Holstein. Etwa 40 Prozent der Apotheken im Land gaben in einer Umfrage der Kammer an, an der Durchführung von Corona-Impfungen interessiert zu sein. Rund 240 Apotheken – von denen aber nur knapp 20 loslegen.

„Die große Herausforderung ist, das Impfen neben dem normalen Betrieb hinzubekommen“, sagt Jaschkowski. In der Regel müssen zwei Angestellte für die Organisation der Impfung frei sein. Viele Apotheken hätten aber mit coronabedingten Personalausfällen zu kämpfen, dazu komme ein genereller Fachkräftemangel. „Einige Betriebe sind außerdem noch zögerlich und wollen erstmal abwarten, wie das neue Angebot ankommt“, so Jaschkowski.

Friesen-Apotheke in Kiel will impfen, um aus der Pandemie herauszukommen

Rath gehört nicht zu denen, die warten. Er war auch einer der ersten Apotheker in Kiel, der Corona-Tests anbot. Jetzt also die Herausforderung Impfung. Neben der Schulung musste Rath seinen Raum in eine Impfstation verwandeln, eine Haftpflichtversicherung organisieren, Impfstoff besorgen und der Landesapothekerkammer melden, dass alle Voraussetzungen für die Impfung vorliegen.

Viel Aufwand – wofür eigentlich? „Impfen hilft, um endlich aus der Pandemie rauszukommen“, sagt Rath. Die Apotheken würden eine Angebotslücke schließen. Denn: „Viele Menschen haben gar keinen Hausarzt. Wir schaffen ein niedrigschwelliges Angebot als Ergänzung zu den Impfzentren.“ Der finanzielle Aspekt sei für sein Impfangebot kein Grund. Pro Impfung erhält Rath 28 Euro. Viel Geld kommt dabei eher nicht zusammen.

Impfung in Apotheke in Kiel: Nachfrage noch verhalten

Denn die Nachfrage ist schleppend. Gerd Hingst ist einer von sechs Menschen, die Rath an diesem Dienstag impft. Mehr Termine gab es allerdings auch nicht. Rath möchte keinen Impfstoff wegwerfen. Deswegen impft er je sechs Menschen an seinen beiden Impftagen in der Woche – sechs Impfdosen sind in einer Flasche des Impfstoffs von Biontech enthalten. „Wenn die Nachfrage höher wird, können wir das Angebot natürlich ausbauen“, sagt Rath.

Der Bedarf an Impfmöglichkeiten könne sich in Zukunft wieder erhöhen, meint auch Jaschkowski. Spätestens dann, wenn eine vierte Corona-Impfung empfohlen werde. Der frühe Start von Rath ist deswegen auch eine Vorbereitung: Lernen und Erfahrungen sammeln für das, was noch kommt. Eine weitere Impfinfrastruktur schaffen, sodass das lange Warten auf Impftermine künftig nicht mehr vorkommt.

Gerd Hingst ist zufrieden. Der 82-Jährige hat sich bei Rath bereits seine vierte Corona-Impfung abgeholt. „Die Organisation war spitze“, sagt er. Impf-Termine wie seinen vergibt die Friesen-Apotheke online, telefonisch oder direkt vor Ort. Noch ist die neue Impfmöglichkeit eine Seltenheit. Frank Jaschkowski ist sich aber sicher: „Im Laufe des Jahres wird sich das Impfen in den Apotheken etablieren.“