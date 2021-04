Kiel

Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Mittwoch im Kieler Schrevenpark gegrillt, manche spielten Wikingerschach, und einer hatte sogar seine Hängematte dabei. Aber auch das Coronavirus ist immer noch da - und sorgt für einige Regeln über die Osterfeiertage. Ein Überblick.

Mit wie vielen Menschen darf man sich an den Feiertagen treffen?

In weiten Teilen des Landes gilt die Fünf-aus-Zwei-Regel: Im privaten wie auch öffentlichen Raum dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren aus diesen Haushalten werden nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt, auch wenn sie nicht zusammenwohnen.

Allerdings hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Menschen aufgerufen, auf private Treffen möglichst komplett zu verzichten, weil die Infektionsgefahr durch das mutierte Coronavirus ungleich größer sei als Ostern 2020. Gegebenenfalls sollten Zusammenkünfte auf die Terrasse verlegt werden und Masken getragen werden. Günther bat darum, zumindest eine dieser zwei Bitten zu beherzigen.

Mal ein Rechenbeispiel: Dürfen Eltern mit zwei Kindern ein Großelternpaar zum Osterfrühstück einladen?

Nur, wenn mindestens ein Kind unter 14 Jahre alt ist. Ansonsten ist eine Person zu viel an Bord.

Darf sich eine junge Frau mit ihren zwei besten Freundinnen treffen?

Nur, wenn die Freundinnen zusammen in einem Haushalt leben.

Und was ist, wenn eine sechsköpfige Familie zumindest den Großvater an den Kaffeetisch bittet?

Das geht! Besteht ein Haushalt aus mehr als fünf Personen, so darf sich dieser mit einer weiteren Person eines anderen Haushaltes treffen, heißt es in der Landesverordnung. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. „Es spielt keine Rolle, wo die Zusammenkunft stattfindet.“

Ist Shopping auch am Ostersonnabend möglich?

In einigen Regionen ja, in anderen nein. In Kiel dürfen die Läden vor Ostern zunächst ein letztes Mal wie bisher öffnen, ab Dienstag ist nur noch Termin-Shopping erlaubt. In Neumünster ist dieses Prinzip, neudeutsch Click & Meet genannt, bereits geübte Praxis. Kundinnen und Kunden dürfen ein Geschäft nach Vereinbarung und nach Angabe ihrer Kontaktdaten betreten. Eine Terminreservierung kann gegebenenfalls per Zuruf auch an der Ladentür erfolgen. In den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde gelten die lockeren alten Regelungen nach den Feiertagen weiter.

Gilt das auch für Bad Segeberg und Norderstedt?

Nein, die Öffnung des Einzelhandels hängt von den regionalen Infektionswerten ab. Die jeweils aktuellen Informationen zu den Kreisen sind im Internet auf der Seite des Landes zu finden. Aufgrund einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 hat die Landesregierung in den Kreisen Segeberg und Pinneberg sowie der Stadt Flensburg die Corona-Auflagen schon ab Gründonnerstag verschärft. Der Einzelhandel des täglichen Bedarfs bleibt geöffnet.

Allerdings darf nur eine Person pro Haushalt ein Geschäft betreten. Das gilt auch für Wochenmärkte. Alle anderen Läden bleiben geschlossen, vorbestellte Waren dürfen an der Ladentür abgeholt werden. Eingeschränkt sind auch private Zusammenkünfte: Im öffentlichen und privaten Raum sind in den genannten Regionen nur Treffen eines Haushalts mit einer weiteren Person erlaubt. Kinder unter 14 Jahren, die zu den Haushalten gehören, zählen nicht mit.

Keine Lust zu kochen: Ist essen gehen erlaubt?

Nein, immer noch nicht. Gaststätten bleiben geschlossen. Der Außer-Haus-Verkauf ist allerdings ebenso erlaubt wie der Lieferservice.

Ist irgendwo ein Schwimmbad geöffnet?

Nein, die bleiben landesweit ebenso geschlossen wie Saunen und Freizeitparks. Tierparks dagegen, botanische Gärten und Museen dürfen unter Auflagen öffnen.

Darf man mit Freunden im Park oder am Strand ein Bier trinken?

Nur alkoholfreies. In der Öffentlichkeit sind der Ausschank und der Verzehr von alkoholhaltigen Getränken weiterhin untersagt. Auch Außengastronomie ist landesweit nicht gestattet.

Darf die Familie die Großmutter im Seniorenheim besuchen?

Durchaus. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen sollen grundsätzlich im selben Umfang Besuch erhalten wie Menschen im eigenen Zuhause. Die Begrenzung von maximal zwei registrierten Personen gilt nicht mehr. „Da die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen inzwischen überwiegend gegen Covid-19 geimpft wurden und einen hinreichenden Impfschutz haben, sind die Voraussetzungen geschaffen, Besuche wieder von mehr Personen und täglich zu ermöglichen“, teilt die Landesregierung mit. Die Heime müssen allerdings eigene Hygienekonzepte haben.

Kürzlich hatten Kanzlerin und Länderchefs die Kirchen gebeten, auf Gottesdienste zu verzichten. Was gilt denn nun?

Die Gemeinden haben sich mit Blick auf das christlich so zentrale Osterfest gegen weitere Beschränkungen gewehrt und auf Hygienekonzepte hingewiesen. Mit Erfolg: Gottesdienste sind mit bis zu 50 Personen innerhalb geschlossener Räume und 100 Personen im Freien gestattet. Der Gemeindegesang ist innerhalb geschlossener Räume untersagt. Die Teilnehmer haben auch am Platz einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt nicht für Pastoren und Pfarrer.

Und was ist mit einem Ausflug an die See?

Der ist grundsätzlich möglich – auch wenn weiterhin das touristische Beherbergungsverbot gilt und Hotels und Pensionen geschlossen bleiben. Eigentümer von Ferienwohnungen dürfen diese nutzen, mehr noch: Sie dürfen sie auch Verwandten oder Freunden überlassen – allerdings nur unentgeltlich. Tagesausflüge sind erlaubt. An den Küstenorten erwartet man deshalb über Ostern den ersten Ansturm dieses Jahres.

Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, appellierte allerdings dringend an alle Auswärtigen, doch bitte zu Hause zu bleiben. Und in St. Peter-Ording riet Tourismus-Direktorin Katharina Schirmbeck Campern von einer Anreise ab: Es gebe keine Stellplätze. „Wildes Campen ist verboten und wird mit Geldbußen von 100 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr bestraft.“ Vieles dürfte vom Wetter abhängen. Zumindest schneien soll es nicht mehr.