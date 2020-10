Hendrik Bielfeldt ist gestresst, und der Druck wird täglich größer. Wie der 36-jährige Eigentümer eines Schweinehofes in Bünsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) leiden Schweinezüchter und -Mäster im ganzen Land zunehmend unter Platznot. So läuft es in den Betrieben.