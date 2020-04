Notarzt-Börse aus Schleswig-Holstein vermittelt Mediziner

Kiel/Pogeez

Teils hätten etwa für niedergelassene Haus- und Fachärzte aber auch für Mediziner aus Reha-Kliniken zeitliche Kapazitäten frei, erklärt der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Henrik Herrmann. „Auf der anderen Seite brauchen wir in bestimmten Bereichen aber auch Ärzte.“

Einen erhöhten Bedarf gebe es derzeit in Gesundheitsämtern oder in Beratungsstellen wie der Hotline 116117. Auch könne es vorkommen, dass in Krankenhäusern Mediziner ausfielen, weil sie Symptome wie Halsschmerzen zeigten.

Das ist die Notarzt-Börse Die Notarzt-Börse wurde 2000 zunächst als ehrenamtliche Vermittlungsplattform von André Kröncke gegründet. Heute bringt das schleswig-holsteinische Unternehmen gegen Provision Mediziner und Auftraggeber bundesweit zusammen. Sie führt nach eigenen Angaben über 5500 Ärzte. 60 Prozent von ihnen sind nach Angaben Krönckes in Krankenhäusern angestellt, etwa 35 Prozent sind niedergelassene Ärzte und der Rest Rentner.

Notarzt-Börse hat aktuell einen Zulauf an Ärzten

Diese Entwicklungen merkt auch der Anästhesist und Notarzt André Kröncke, Inhaber der Notarzt-Börse aus Pogeez im Kreis Herzogtum Lauenburg, die bundesweit Ärzte vermittelt. „Wir haben mehr Zulauf von Ärzten, die Zeit haben, bekommen aber andererseits auch mehr Anfragen“, erklärt der Mediziner.

Einen erhöhten Bedarf gebe es bei Gesundheitsämtern, aber es würden auch Ärzte gesucht, die in sich derzeit in Vorbereitung befindenden Notkrankenhäusern zum Einsatz kommen könnten. „Die Anfragen beziehen sich teilweise auf einen Zeitraum von drei Monaten“, so Kröncke. Normalerweise würden die über die Notarzt-Börse vermittelten Ärzte deutlich kürzer eingesetzt.

Im besonders von der Ausbreitung des Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen seien in den vergangenen Wochen von der Notarzt-Börse vermittelte Mediziner im Einsatz gewesen, erzählt Kröncke. „Sie haben dort die medizinische Basisversorgung mit aufrechterhalten.“ Viele lokale Mediziner seien selbst betroffen oder durch bestimmte Aufgaben gebunden gewesen.

„Wo ein Brennpunkt ist, sind die Ärzte vor Ort oft nicht einsatzfähig“, sagt Kröncke. Seine Börse vermittelte auch schon Ärzte in Einsätze nach Umweltkatastrophen, wie dem Tsunami 2004 in Sri Lanka oder dem Erdbeben 2010 auf Haiti.

Landesunterkünfte für Flüchtlinge werden von der Notarzt-Börse betreut

In Schleswig-Holstein ist die Notarzt-Börse für die medizinische Versorgung und die Hygiene in den Landesunterkünften für Flüchtlinge in Neumünster, Rendsburg und Boostedt zuständig. Die Neumünsteraner Erstaufnahme ist aktuell unter Quarantäne. „Wir müssen uns nun noch intensiver um die Bewohner kümmern als vorher“, schildert Kröncke. Zudem werde nun in zwei Schichten gearbeitet.

Bereits zuvor waren in allen Unterkünften Maßnahmen ergriffen worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. So wird etwa jeder Bewohner, der Symptome wie Husten zeigt, auf das Virus getestet. „Schwer vulnerable Personen, wie etwa Krebspatienten, sollen möglichst in kleinere Unterkünfte verlegt werden“, so Kröncke. Um die verstärkte Vermittlung in die Kommunen bemühe man sich, erklärt Wolfgang Kossert, Sprecher des Landesamts für Ausländerangelegenheiten. „Das ist aktuell aber nur aus den Unterkünften Boostedt und Rendsburg und nach sehr sorgfältiger Vorbereitung möglich.“

An den beiden Standorten nähen die Flüchtlinge derzeit mit der Sozialbetreuung Stoffmasken für den eigenen Bedarf. „Das finde ich sehr positiv, es zeigt ihnen selbst, dass sie auch etwas beitragen können“, sagt Kröncke.

Schutzkleidung im Rettungsdienst essenziell

Trotz der verschiedenen Einsatzorte bleibt das Kerngeschäft der Notarzt-Börse die Vermittlung von Medizinern, die Dienste in den Rettungswachen übernehmen. Auch hier wird aufgrund der Corona-Pandemie derzeit anders gearbeitet.

„Sobald ein Patient Luftnot hat, arbeiten wir in Schutzkleidung“, erklärt Kröncke. Neben Handschuhen, Atemschutzmasken und Kittel seien derzeit auch Schutzbrillen wichtig. „Manchmal ist man invasiv tätig. Es darf nichts in die Augen kommen.“

Auch neben der Schutzausrüstung haben sich die Rettungsdienste im Land auf das Coronavirus eingestellt. So wurden etwa die Rettungswachen in Kiel auf mehrere Standorte aufgeteilt. Zudem gibt es hier einen neuen Dienstplan mit festen Kleingruppen.

Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein teilt mit, dass die Notrufabfrage in den Leitstellen derzeit zudem speziell auf mögliche Infektionssituationen abfragt, um Einsatzkräfte möglichst früh darauf hinweisen zu können.

