Kiel

Pflegekräfte in Schleswig-Holstein sind verärgert über Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), der wegen ihrer angeblichen Impfunwilligkeit gefordert hatte, über eine Pflicht zur Impfung für die Berufsgruppe nachzudenken.

„Es gibt meines Wissens keine Statistik, auf die sich Herr Söder berufen kann“, erklärt Julia Martini, Justiziarin der Paritätischen Pflege Schleswig-Holstein gGmbH (kurz: Pflege SH) in der Landesgeschäftsstelle in Kiel.

Schleswig-Holstein : Pflegekräfte kamen in ihrer Freizeit zur Impfung

Am vergangenen Sonntag habe zum ersten Mal ein mobiles Impfteam Haus Ulsnis bei Kappeln, eine der beiden vollstationären Einrichtungen der Pflege SH, angefahren. Dort wurden alle angemeldeten Pflegebedürftigen und danach auch die Mitarbeiter geimpft, die dazu bereit waren.

„Zu diesem Termin sind Mitarbeitende, die sich zuvor auf unseren vom Gesundheitsamt genehmigten Aufruf gemeldet hatten, extra in ihrer Freizeit gekommen, sodass jetzt die Hälfte des Personals von Haus Ulsnis geimpft ist.“

Es sind nicht genug Impfstoffe und -termine da

Das aktuelle Problem sei keinesfalls eine Impfunwilligkeit, sondern vielmehr, dass nicht genug Impfstoff da sei oder die Pflegekräfte keinen Impftermin bekämen, so Martini.

Für die in der ambulanten Versorgung Tätigen gelten die gleichen Impftermine wie für die priorisierte Gruppe der über 80-Jährigen.

Da am 19. Januar kein Impfstoff zur Verfügung stand, war der 12. Januar der bisher letzte Tag, an dem sich ein Termin buchen ließ, „und an dem Tag haben von 54 Mitarbeitenden in der ambulanten Versorgung drei einen Termin bekommen“, berichtet Julia Martini.

„Warum musste überhaupt so ein Gerücht in die Welt gesetzt werden? Was war das Ziel? Stärke? Machtdemonstration? Oder gar Wahlkampf?“, fragt sie.

Folgt dem Applaus vom Vorjahr nun die Beschimpfung?

Die Pflege SH beschäftigt etwa 380 Mitarbeiter in zwei vollstationären Einrichtungen im Bergheim Boostedt bei Neumünster – dort begann am Dienstag die Impfung – und im Haus Ulsnis, in Hausgemeinschaften und der ambulanten Versorgung, zudem etwa 65 Mitarbeiter im Tochterunternehmen Brücke Elmshorn gGmbh.

Etwa zwei Drittel der fast 450 Mitarbeiter seien in der Pflege beschäftigt. „Wir pflegen pflegebedürftige Menschen, und wir betreuen und unterstützen erwachsene und jugendliche Menschen mit Behinderungen“, so Martini.

Mitarbeiter seit März 2020 im Ausnahmezustand

„In all diesen Bereichen arbeiten alle seit März 2020 im Ausnahmezustand. Die Mitarbeiter geben alles, und wir haben für 2020 keinen höheren Krankenstand zu verzeichnen.“

Nachdem im vergangenen Frühjahr die Pflegekräfte noch beklatscht worden seien, würden sie nun, im Superwahljahr, schlecht gemacht: „Und das bei dem Personalmangel.“

Keine gesicherten Ergebnisse zur Impfbereitschaft

Die angebliche Impfunwilligkeit von Pflegekräften sei eine bloße Behauptung, es gebe dazu keine gesicherten Ergebnisse, sagt auch Eva El Samadoni, Geschäftsführerin der Pflegedienst gGmbH in Kiel und Vorstandsmitglied der Stiftung Kieler Stadtkloster mit insgesamt neun Seniorenzentren und 770 Beschäftigten.

„Zu wenig Impfstoffe, sowohl für unsere Bewohner als auch für unsere Mitarbeitenden, das ist das Problem, nicht Impfunwilligkeit. Bei uns sind bis jetzt noch nicht einmal alle Mitarbeitenden geimpft worden, die sich impfen lassen wollten.“

Am vergangenen Sonntag hätten sich in einer vollstationären Einrichtung der Stiftung mit 68 Betten nahezu alle 66 Mitarbeiter impfen lassen. Auch dort opferten sie Freizeit für den Impftermin, sagt El Samadoni.

Impfdosen binnen kurzer Zeit vergeben

Die Impfdosen, die gemäß Landesverordnung zuerst an die Bewohner vollstationärer Pflegeeinrichtungen vergeben werden und dann an die Mitarbeiter in diesen Häusern, seien nach kurzer Zeit vollständig verimpft worden.

Im Bereich ambulante Wohnformen, die erst nach der stationären Pflege an der Reihe seien, habe sie noch nie so viele Beschimpfungen, auch durch Angehörige, erlebt, weil die Bewohner nicht genauso wie die stationären Bewohner berücksichtigt wurden, so El Samadoni.

In jeder Einrichtung der Stiftung werde die Betriebsärztin nun eine Sprechstunde anbieten, um Fragen aller Mitarbeitenden, die Bedenken wegen einer Covid-19-Impfung haben, zu beantworten.