Neuer Höchststand, Rekordzahl, Inzidenz über 1000 – die täglichen Corona-Schreckensnachrichten überbieten sich seit Wochen in zuverlässigem Horror. Dabei stand Schleswig-Holstein lange wie der Musterschüler der Pandemie da: niedrige Infektionszahlen, entspannte Lage in den Kliniken. Bis Omikron kam.

Probleme bei der Meldung der Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein

Jetzt rollt die Welle, und mittendrin hissen die Gesundheitsämter die weiße Flagge: Man habe den Überblick über die Fallzahlen verloren, könne nicht mehr tagesaktuell melden, wie viele Neuinfektionen es gibt, die Bundeswehr muss helfen... Agieren wir also die ganze Zeit mit Schätzwerten? Sind noch viel mehr Menschen infiziert als bekannt? Kriegen wir deshalb die Lage nicht in den Griff?

Fallzahlen zu erfassen ist an sich keine Raketenwissenschaft. Dänemark macht vor, wie es geht: Ein PCR-Test fällt positiv aus, das Labor meldet den Fall an die zentrale Stelle des Staates – fertig. Ein Stück weiter südlich liegen zwischen Testergebnis und Meldung an das Robert-Koch-Institut (RKI) zeitraubende Untiefen, die nach zwei Jahren Pandemie kaum vorstellbar sind. Aber es gibt sie – und, so viel sei verraten, auch das Fax spielt noch immer eine Rolle.

Neue Teststrategie könnte Gesundheitsämter zusätzlich belasten

Nur positive PCR-Tests sind derzeit Grundlage der Corona-Zahlen, die ans RKI gemeldet werden. Inzwischen sind PCR-Tests in Deutschland so knapp, dass in Kürze zwei positive Schnelltests hintereinander ausreichen, um eine Infektion als bestätigt gelten zu lassen. Zurzeit fließen die Ergebnisse solcher Schnelltests, auch Bürgertests genannt, noch nicht in die RKI-Zahlen ein. Und Experten haben auch Sorge vor dem, was das nach sich ziehen wird. „Die Datenlage wird weniger valide“, fürchtet Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Bund und RKI prüfen aktuell, ob und in welcher Form Antigentests künftig in die Statistiken aufgenommen werden. Denkbar wäre demnach, dass die Gesundheitsämter bald auch Fälle, die per Schnelltest bestätigt wurden, bearbeiten und melden müssen. Auf viel Gegenliebe stößt diese Idee in Schleswig-Holstein nicht. „Die Unmassen der Schnelltests richtig zuzuordnen, halte ich für unrealistisch“, sagt der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher. „Das würde die Kapazitäten der Gesundheitsämter sprengen“, meint auch Ott.

Schon jetzt kommen einige dieser Behörden an ihre Grenzen. Neun der 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein konnten seit Omikron zwischenzeitlich nicht mehr tagesaktuell melden, wie viele Menschen sich eigentlich neu infizierten. Bei drei dieser Ämter ist es bis heute so. Aber in Deutschland ist die Meldekette Labor – Gesundheitsamt – Landesmeldestelle – RKI eben gesetzlich vorgeschrieben. Auch nach zwei Jahren Pandemie.

Fünf Gesundheitsämter in SH fordern Reform der Meldekette

Technisch wäre die Abkürzung vom Labor direkt zum RKI längst möglich. „Das ginge eigentlich auch“, sagt Stephan Ott. Alle deutschen Labore sind verpflichtet, die positiven PCR-Testergebnisse digital an das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS) zu übermitteln. Auf diese Daten haben die zuständigen Gesundheitsämter Zugriff – ebenso wie das RKI. „Es wäre sehr sinnvoll, wenn das RKI die Daten für die tägliche Corona-Zahlen-Meldung direkt von den Laboren verwenden würde“, sagt Ott und bekommt von vier weiteren Gesundheitsämtern in Schleswig-Holstein Unterstützung.

Andere sehen das anders, zum Beispiel der Kreis Herzogtum Lauenburg. Die DEMIS-Meldungen seien öfter unvollständig und bedürften der Korrektur, heißt es im dortigen Gesundheitsamt. „Ohne Sichtung durch die Gesundheitsämter wären die gelieferten Zahlen nicht brauchbar.“ Ähnlich argumentiert auch das RKI. Durch den Weg über die Gesundheitsämter seien die Daten „qualitätsgeprüft“. Außerdem enthielten sie zusätzliche, wichtige Angaben – beispielsweise den Impfstatus.

Teststationen dürfen Impfstatus nicht abfragen

Die Information, ob ein Infizierter geimpft ist, fehlt tatsächlich in der DEMIS-Meldung. Das müssen die Gesundheitsämter nachträglich ermitteln, indem sie den Infizierten anrufen und nachfragen. Denn nach dem Impfstatus fragen darf nur die Behörde – beim Testen werden lediglich Name, Adresse und Telefonnummer erfasst. „Würde der Impfstatus gleich mit abgefragt, wäre das ein schlanker Weg und würde uns entlasten“, sagt Fachmann Ott.

Geht aber nicht. Dafür bestehe keine Rechtsgrundlage, antwortet das Bundesgesundheitsministerium. Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz würden erst greifen, wenn ein positives Ergebnis vorliege. Sprich: Erst wenn jemand nachweislich mit Corona infiziert ist, darf er nach dem Impfstatus gefragt werden. Eine Gesetzesänderung hielt man bisher nicht für erforderlich.

Kiel: Zehn Prozent der eingehenden Labormeldungen sind fehlerhaft

Wenn die Gesundheitsämter die Corona-Meldungen von den Laboren erhalten, stimmen manchmal Adresse oder Telefonnummer eines Infizierten nicht. So sind in Kiel rund zehn Prozent der eingehenden Meldungen unvollständig oder fehlerhaft. Das frisst Zeit – aktuell ein kostbares Gut für die Behörden.

„Eine sehr fehleranfällige Quelle sind handschriftlich ausgefüllte Laboranforderungsscheine“, erklärt Dr. Thomas Lorentz, ärztlicher Leiter im Labor Krause in Kiel. Wenn eine Arztpraxis oder Teststation PCR-Proben ans Labor schickt, muss ein Laboranforderungsschein beiliegen. Dort stehen auch die Kontaktdaten des Getesteten drauf. Meistens wird der Schein am Computer ausgefüllt und über ein spezielles System digital ans Labor geschickt.

Manchmal wird der Schein aber auch ausgedruckt und handschriftlich ausgefüllt. Im Labor Krause scannen sie die Scheine zwar ein und digitalisieren die Daten mithilfe einer Texterkennungssoftware. „Aber je nach Handschrift funktioniert das nicht zuverlässig“, sagt Lorentz. Dann müssen seine Mitarbeiter Adresse und Telefonnummer abtippen – wenn sie die Handschrift überhaupt lesen können. Dass dabei Fehler passieren, dürfte niemanden überraschen.

Schleswig-Holstein: Einige Labore schicken Meldungen noch per Fax

Das digitale System DEMIS, in das alle Labore seit Anfang 2021 die positiven Fälle eingeben müssen, war ein Schritt nach vorn. Zu Beginn der Pandemie wurden die Patientendaten noch fast überall per Fax an die Gesundheitsämter übermittelt. Die Mitarbeiter mussten die Kontaktdaten abtippen – das dauerte rund 15 Minuten pro Fall und war fehleranfällig. „DEMIS hat unsere Arbeit deutlich erleichtert“, sagt Ott. Es gibt aber ein Problem: Das Fax ist immer noch da.

„Ein Labor meldet bis heute nicht über DEMIS“, schreibt der Kreis Plön. 14 der 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein berichten, dass ein Teil der Corona-Meldungen nach wie vor ausschließlich per Fax eintreffe. Die Zahlen variieren von unter fünf Prozent bis zu knapp 30 Prozent. „Es gibt vereinzelt Labore, bei denen die DEMIS-Nutzung Schwierigkeiten bereitet“, schreibt das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium. Melden Labore nicht über DEMIS, droht ihnen ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.

Bei der Meldung über DEMIS droht Dublettengefahr

Aber auch die Meldung über DEMIS hat ihre Tücken. Zwar besitzt das System eine Schnittstelle zu Survnet, dem Programm, über das die Daten ans RKI übermittelt werden, und teilweise auch zu anderen Programmen, die in einigen Gesundheitsämtern eingesetzt werden. Aber es droht Dublettengefahr.

Denn über DEMIS schicken die Labore nicht nur Erstmeldungen über eine Corona-Infektion, sondern auch Updates zu einem bereits früher gemeldeten Fall. Zum Beispiel, wenn anschließend die Virusvariante bestimmt wurde. Das „Empfängerprogramm“ erkennt aber nicht automatisch, dass es sich dabei um eine Nachmeldung handelt, sondern hält das für einen neuen Fall. In Zukunft soll DEMIS zwar ein Update erhalten, womit diese Dubletten automatisch vermieden werden, heißt es vom RKI. Bis dieses Update aber da ist, muss das Personal im Gesundheitsamt jede eingehende Meldung überprüfen, also nachschauen, ob der Corona-Fall schon im System ist. Das dauert pro Fall etwa fünf bis zehn Minuten.

Schleswig-Holstein: Gesundheitsämter arbeiten unterschiedlich

Gesundheitsamt ist nicht gleich Gesundheitsamt. Alle müssen die anonymisierten Corona-Zahlen zwar am Ende über Survnet an die Landesmeldestelle schicken. Aber die Wege, wie die Daten in Survnet landen, sind durchaus unterschiedlich.

Fast alle Ämter nutzen sogenannte Pandemiesoftware. Diese Programme dienen unter anderem als Datenbank, bilden das Infektionsgeschehen für einen Bereich übersichtlich ab, können Quarantänebescheide automatisiert erstellen und wurden für die Kontaktnachverfolgung eingesetzt, als die noch stattfand. In den meisten Gesundheitsämtern ist sie deswegen für die Arbeit an den Corona-Fällen zwischengeschaltet, zum Beispiel, wenn der nachträglich erfragte Impfstatus eines Infizierten erfasst wird. Auch für den Austausch zwischen den Gesundheitsämtern kann die Software wichtig sein. Von Vorteil wäre deswegen, wenn alle Ämter die gleiche Software nutzten.

Pandemiesoftware Sormas wird in Schleswig-Holstein kaum genutzt

Genau das ist auch das Ziel von Bund und Ländern. Ende 2020 empfahlen sie den Gesundheitsämtern die Pandemiesoftware Sormas. Das Programm wurde vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung entwickelt und kam bereits 2014 bei der Ebola-Bekämpfung in Nigeria zum Einsatz. Der Bund förderte die Anpassung des Programms an die Corona-Pandemie bisher mit rund 18 Millionen Euro.

In Schleswig-Holstein hat diese Empfehlung wenig Beachtung gefunden. Lediglich zwei Gesundheitsämter nutzen Sormas. Sieben arbeiten mit dem Programm Mikado, vier setzen auf selbst programmierte Lösungen. Im Kreis Pinneberg und in Kiel verzichten die Gesundheitsämter auf eine zusätzliche Schleife und tragen alle weiteren Daten direkt in Survnet ein.

Software-Flickenteppich erschwert Austausch zwischen Gesundheitsämtern

Die Gründe für all das sind so unterschiedlich wie die Vorgehensweisen. „Als Sormas kam, hatten wir schon unser eigenes Programm“, sagt Ott. Eine Umstellung auf Sormas sei mitten in der Pandemie nicht sinnvoll. Das Lübecker Gesundheitsamt erklärt, dass Mikado Sormas in vielen Punkten „deutlich überlegen“ sei.

Kai Breker vom Gesundheitsamt Kiel nutzt Sormas nicht. In Kiel werden die ermittelten Daten der Infizierten direkt in Survnet eingetragen. Quelle: Sven Janssen

Aber wiegt das die Nachteile dieser zerklüfteten Landschaft auf? Landet ein Corona-Fall im falschen Gesundheitsamt, muss es die Daten an das richtige Amt weiterleiten. Das funktioniert digital über die Pandemiesoftware. Aber nur, wenn die Gesundheitsämter das gleiche Programm nutzen. Denn Sormas kann sich nur mit Sormas austauschen, Mikado nur mit Mikado. Bei den selbstprogrammierten Lösungen ist dieser Austausch sowieso nicht möglich. Und dann? Schickt das Gesundheitsamt eine E-Mail oder ein Fax ans andere Gesundheitsamt. Da ist es wieder, das Fax. Die Stadt Flensburg nennt die Vielzahl der Systeme „nicht mehr zeitgemäß“.

Rendsburg-Eckernförde: Daten müssen abgetippt werden

Sormas hat einen großen Vorteil: Es ermöglicht den digitalen Datenaustausch mit dem Meldesystem DEMIS und dem RKI-Programm Survnet. Abtippen ist an keiner Stelle erforderlich. Mikado kann die DEMIS-Meldungen digital einlesen und zumindest einige Daten an Survnet digital weiterleiten. Aber wie macht es der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seiner selbst programmierten Software?

Hier wird es vollends bizarr. Der sogenannte Hygienekontrolleur druckt die in Survnet hinterlegte Fallakte aus und gibt sie an einen Mitarbeiter weiter. Dieser tippt die Daten in die vom Kreis selbst programmierte Pandemiesoftware ein. Dann ruft er den Infizierten an, trägt die fehlenden Informationen nach, druckt die Akte aus der Software wieder aus, anschließend tippt der Hygienekontrolleur die zusätzlichen Daten in Survnet ein. „Das ist natürlich verbesserungswürdig“, räumt Fachbereichsleiter Ott ein. Man arbeite aktuell an einer Lösung.

Gesundheitsämtern in Schleswig-Holstein fehlt die Zeit

Faxe, unterschiedliche Software, fehlerhafte Daten: Die ausbauwürdige Digitalisierung in den Gesundheitsämtern kostet Zeit. Kombiniert mit rasant steigenden Corona-Zahlen sorgt das dafür, dass einige Ämter die Zahlen nicht aktuell melden können. Auch, weil sie Prioritäten setzen müssen. Andere Aufgaben sind manchmal wichtiger als das Erfassen von Neuinfizierten, beispielsweise, wenn das Infektionsgeschehen in einem Pflegeheim eingedämmt werden muss. Nicht umsonst wollen einige Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein ihre Aufgabe als Meldestelle abgeben. Doch stattdessen könnte durch die neue Schnelltest-Regelung in Zukunft noch mehr Arbeit auf sie zukommen.

Und die Corona-Zahlen des RKI? „Wir wissen, dass sie hoch sind“, sagt Virologe Fickenscher. Wirklich korrekte Inzidenzwerte seien aber aktuell schwer zu erfassen. Fickenscher schlägt deswegen vor, die Zahlen zur Belastung der Krankenhäuser als wichtigsten Indikator zur Beurteilung der Corona-Lage zu verwenden. Die Zahlen laufen beim RKI zusammen.

Zuerst gemeldet werden sie ans örtliche Gesundheitsamt.