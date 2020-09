Kiel

Monatelang war Schleswig-Holstein das alte Bundesland mit den geringsten Infektionszahlen. Nur in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gab es – in Relation zur Bevölkerung – weniger positiv Getestete.

Auch die Anzahl der Toten mit Covid-19 ist in Schleswig-Holstein bislang niedriger als in den meisten anderen Bundesländern. Nur Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen haben pro 100.000 Einwohner weniger Tote im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Doch in der jüngsten Zeit fällt Schleswig-Holstein zurück.

Größte Coronadichte in Berlin

Dabei ist der Norden weit entfernt von den hohen Infektionszahlen in anderen Bundesländern: So wurden dem Robert Koch-Institut aus Nordrhein-Westfalen in den vergangenen sieben Tagen 2885 Neuinfektionen gemeldet und aus Bayern 2500. In Schleswig-Holstein waren es nur 199.

Doch die absoluten Zahlen sagen wenig. Eher vergleichbar sind die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: In den vergangenen sieben Tagen waren das in Berlin statistisch 22,9 Infektionen, in Bayern 19,1 und in Hamburg 17. Am besten stehen Brandenburg (2,7) und Mecklenburg-Vorpommern (3,2) da. Schleswig-Holstein ist mit 6,9 Neuinfektionen pro 100.000 von Platz drei auf sechs abgerutscht.

Das sagen die Experten zum Anstieg der Corona-Fallzahlen

Für Prof. Alexander Katalinic, Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie der Universität Lübeck, ist das keine dramatische Entwicklung. „Denn die Zahl in Schleswig-Holstein ist insgesamt so niedrig, dass sich ein einzelnes Cluster wie aktuell in Neumünster besonders stark auswirkt.“ Das sei ähnlich im August gewesen, als in Kiel relativ viele Fälle auftraten. „Natürlich müssen wir weiter auf Neumünster schauen“, erklärt Katalinic.

„Doch wichtiger für die Gesamtbeurteilung ist die Anstiegsgeschwindigkeit bei den Infektionen.“ Und die hat sich von Mitte Mai, als die Neuinfektionen bundesweit auf einem Tiefstand waren, sehr unterschiedlich entwickelt. „In Berlin ist die Zahl seither um fast 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner stark angestiegen. Auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen sehen wir rapide Anstiege. In Schleswig-Holstein ist der Anstieg auf rund 50 Infektionen dagegen immer noch sehr moderat.“

Zum Feiern nach Hamburg

Warum aber läuft es in Schleswig-Holstein relativ gut? Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, sieht einen wesentlichen Grund „in einer geringen Bevölkerungsdichte und einer ländlich geprägten Bevölkerung“.

In Berlin, München und Hamburg herrsche eine ganz andere Feierkultur. „Deshalb fahren vor allem jüngere Schleswig-Holsteiner auch in die Hansestadt, wo leider die Regeln oftmals nicht eingehalten werden. Wir sehen das in den vergangenen Tagen an dem sehr hohen Arbeitsaufwand in den Gesundheitsämtern vor allem im Hamburger Speckgürtel.“ Ein Problem sei weiter die Einschleppung des Virus durch Reiserückkehrer. Deshalb begrüßt Fickenscher den Appell von Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU), auf Reisen in den Herbstferien zu verzichten.

Corona-Regeln : Schleswig-Holsteiner ticken anders

Katalinic hält das norddeutsche Naturell für einen wesentlichen Erfolgsfaktor. „Die Schleswig-Holsteiner ticken anders als in den Metropolen. Die Bereitschaft ist bei uns offenbar größer, die Regeln umzusetzen, um nicht nur sich, sondern auch die Familie und die alten Menschen zu schützen.“

Für Prof. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie an der Uni Lübeck, erklärt das auch, dass „trotz viel Tagestourismus’ und generell wieder ansteigender Tourismuszahlen über die Sommerferien von den Tourismus-Regionen im Land keine erhöhte Infektionsgefahr ausging“. Auch in den Schulen würde – bei aller Kritik an den zum Teil unterschiedlichen Konzepten – der Betrieb zwar nicht normal, aber doch mit hoher Effizienz und Qualität laufen.

Appell von Minister Garg : Hygienemaßnahmen weiter umsetzen

Auch Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) ist fest davon überzeugt, „dass wir die im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrigen Neuinfektionszahlen dem bisher gelebten Gemeinsinn in Schleswig-Holstein verdanken. Und ich appelliere an alle, an dieser Stelle nicht nachzulassen.“ Auch Katlinic rät: „Weiter die Regeln umsetzen und flexibel bleiben.“

