Ellerau

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Variante auch im Kreis Segeberg ankommt“, sagt Landrat Jan Peter Schröder. „Wir müssen davon ausgehen, dass sie zukünftig die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird.“ Er spricht von der neuen, ansteckenderen Delta-Variante des Corona-Virus, die erstmalig in Indien festgestellt wurde. Laut Charité-Virologen Christian Drosten müsse Deutschland die Variante in der Pandemie ab sofort ernst nehmen. Bei einem Mediziner-Kongress sprach er von einem Ausbruchsgeschehen in Dänemark und Schleswig-Holstein.

Delta-Variante: Erster Fall bestätigt – 13 weitere werden geprüft

Am Sonntag bestätigte Schröder, dass eine Person in Ellerau, einer Gemeinde in Segeberg, positiv auf die Delta-Variante getestet wurde. Die Person befände sich in Quarantäne. 13 weitere Menschen, die ihrem familiären Umfeld gehören, seien ebenfalls in Quarantäne. Sie alle wurden laut Schröder bereits positiv auf Corona getestet – die Bestimmung der Variante des Virus stehe bei ihnen aber noch aus.

Ellerau: Eine ganze Grundschulklasse in Quarantäne

Auch drei Lehrerinnen und Lehrer sowie 21 Kinder einer Grundschule in Ellerau mussten sich in Quarantäne begeben, weil die Klasse Kontakt zu einer der 14 positiv getesteten Personen hatte. Die gute Nachricht: Sie alle wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet. Im Laufe der Woche könnten sie die Quarantäne daher wieder verlassen – vorher werden sie allerdings noch einmal getestet, kündigte Landrat Jan Peter Schröder an.

Segeberg ist „weit von einem Ausbruch entfernt“

„Wir sind weit entfernt von einem Ausbruch, wir haben das Infektionsgeschehen unter Kontrolle“, sagt der Landrat. „Einzelfälle behandeln wir wie bisher, und die betroffenen Personen begeben sich in Quarantäne.“ Verschärfte Maßnahmen seien im Kreis derzeit nicht vorgesehen. Schröder betont, dass die Inzidenz in Segeberg derzeit bei 4,3 liegt (Stand: Robert-Koch-Institut, 20. Juni 3.23 Uhr).

Robert-Koch-Institut: Anteil der Delta-Variante in einer Woche verdoppelt

Einer Analyse des Robert-Koch-Instituts für die erste Juniwoche zufolge hatte sich der Anteil der Delta-Variante in Deutschland innerhalb von nur einer Woche auf sechs Prozent fast verdoppelt. In den Wochen zuvor stagnierte diese Mutante bundesweit eher um die zwei Prozent. Und immer noch liegt sie auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau - allerdings im Rückblick.

Von Nina Lennartz