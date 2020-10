Kiel

Zunächst einmal ist die Corona-Lage in den Bundesländern unterschiedlich: Pro 100.000 Einwohner registrierte das Robert-Koch-Institut in den letzten sieben Tagen in Schleswig-Holstein 8,5 Infektionen. Damit gehört der Norden zu den Gebieten mit dem niedrigsten Ansteckungsrisiko. Noch niedriger ist die Zahl nur noch in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Berlin mit über 50 Fällen, Bremen mit knapp 50 Fällen haben die höchste Inzidenz, gefolgt von Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Auch sind in Schleswig-Holstein bisher nicht so viele Tote zu beklagen: Pro 100.000 Einwohner gab es hier statistisch 5,9 Todesfälle mit einer Covid-19-Erkrankung – in Hamburg waren es 14,7 und in Bayern sogar 20,5 Fälle.

Jüngere erkranken meist nicht so schwer an Corona

Dennoch ist zu erwarten, dass der allgemeine Trend sich früher oder später auch in Schleswig-Holstein zeigen wird. Laut Robert-Koch-Institut haben sich bundesweit die Infektionsquellen verschoben – weg von den Reiserückkehrern, die aktuell weniger als zehn Prozent der Neuinfektionen ausmachen; hin zu Feiern im Familien- und Freundeskreis und in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas, aber auch im Rahmen religiöser Veranstaltungen und in bestimmten Wirtschaftsbereichen. Zu Letzteren zählen immer noch die Fleischindustrie und auch, wie der DHL-Ausbruch im Kreis Esslingen zeigt, Logistikunternehmen.

Dennoch gibt es Unterschiede zu der Situation im April: Die Infizierten sind vorwiegend jünger und erkranken deshalb meist nicht schwer. Die Todesraten zeigen das: Während insgesamt die Todesrate in der Pandemie bei 3,1 Prozent liegt, beträgt sie in den letzten Wochen unter ein Prozent.

Außerdem haben sich die Behandlungsmöglichkeiten verbessert, erklärt Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Universität. „Bisher galt, dass Cortison bei Infektionen das falsche Mittel ist. Bei Corona haben wir gelernt, dass es hilfreich ist ebenso wie Mittel, die Blutgerinnung hemmen. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir durch solche Erfahrungen auch in Zukunft die Todesfälle reduzieren können.“ Und Schleswig-Holstein habe bisher einen weiteren Vorteil: Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sind Pflegeheime hier keine Hotspots. „Doch das wird nur so bleiben, wenn wir die Infektionen insgesamt niedrig halten.“