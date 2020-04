UKSH: Diese Behandlungen werden noch durchgeführt

Kiel

Mitte März hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einem Appell an die Krankenhäuser gewandt: „Bitte verschieben Sie planbare Operationen und Eingriffe jetzt“, hieß es in dem Brief des Ministers. Diese Bitte zielte darauf ab, die Intensivstationen der Krankenhäuser freizuhalten für Patientinnen und Patienten mit schweren Verläufen einer Covid-19-Erkrankung. Auch sollen Kapazitäten geschaffen werden, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser zu schulen und sie auf eine steigende Zahl beatmungspflichtiger Patienten vorzubereiten. Diese Maßgaben, die alle Krankenhäuser des Landes betreffen, werden auch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) umgesetzt.

Welche Eingriffe werden denn jetzt überhaupt noch durchgeführt?

Prof. Dr. Thomas Becker, Direktor der Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax-, Transplantations- und Kinderchirurgie:

Notfälle wie eine akute Blinddarmentzündung oder ein drohender Darmverschluss werden Tag und Nacht operiert. Keine Einschränkungen gibt es auch bei Transplantationen: Jedes geeignete Organ wird weiterhin transplantiert, darauf können sich unsere Patientinnen und Patienten auf der Warteliste jederzeit verlassen. Auch Operationen bei Krebs sind in der Regel dringlich und werden nicht verschoben, da sie gerade bei aggressiven Organkrebsformen eine Prognoseverschlechterung für die Patienten bedeuten. Insbesondere hier auf dem Gebiet der modernen Onkologie werden die Therapiebausteine eng interdisziplinär im Rahmen der Tumorkonferenzen mit den onkologischen Partnern festgelegt, sodass die Zeitfenster für bestimmte komplexe Krebsoperationen genau aufeinander abgestimmt sein müssen. Bislang konnten wir in der Corona-Krise allen Patienten dank der sehr guten Zusammenarbeit gerecht werden. Auch bei den sogenannten gutartigen chirurgischen Erkrankungen gibt es dringliche Indiktionen wie starke Schmerzen oder mögliche Folgeprobleme, die dann hochakute lebensbedrohliche Notfälle werden können. Darüber entscheiden wir jeweils im Einzelfall. Aufgeschoben werden nur sehr planbare Eingriffe. Wir überprüfen alle Behandlungen auf ihre Dringlichkeit und sind bemüht, allen Patientinnen und Patienten zeitnah zu helfen.

Macht es derzeit Sinn, eine Chemotherapie bei Tumorpatienten zu beginnen?

Prof. Dr. Claudia Baldus, Direktorin der Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie:

Wann immer eine Behandlung angezeigt ist, führen wir eine onkologische Therapie auch durch, etwa mit einer Chemotherapie oder einer Immuntherapie. Die meisten unserer Patientinnen und Patienten haben ein dringend behandlungsbedürftiges Tumorleiden, dessen Behandlung nicht aufgeschoben werden kann. In etwa 95 Prozent der Fälle führen wir die Therapien weiter so durch, wie es die Leitlinien vorgeben. Es wird immer individuell zusammen mit den Patienten entschieden, wann welche Therapie eingeleitet wird und wie das bestmögliche Vorgehen in dieser Situation ist. Lediglich für Erhaltungstherapien, mit denen Patienten nach der eigentlichen Therapie sicherheitshalber weiterbehandelt werden, wird kritisch überprüft, ob sie derzeit nicht ausgesetzt werden können, um die Patienten mit einem erhöhten Infektionsrisiko nicht zu gefährden. Es wird angenommen, dass Krebspatienten, deren Immunsystem durch die Therapie geschwächt ist, ein höheres Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 und entsprechende Erkrankungsfolgen haben. In der großen Häufigkeit ist eine Tumorerkrankung aber viel gefährlicher als das Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Wir gehen mit Augenmaß in der aktuellen Lage vor und bieten, wann immer es möglich ist, Telefonsprechstunden für ambulante Patienten an, damit diese nicht extra ins Krankenhaus kommen müssen. Allerdings ist es sehr wichtig, dass unsere onkologischen Patientinnen und Patienten uns immer aufsuchen, wenn sie zum Beispiel Fieber bekommen. Hier sollten sie nicht das Krankenhaus scheuen - diese Symptome müssen dringend abgeklärt werden.

Was passiert, wenn ich einen Unfall erleide oder in eine Notfallsituation gerate? Muss ich Sorge haben, nicht behandelt werden zu können?

Prof. Dr. Andreas Seekamp, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie:

Diese Befürchtungen sind nicht angebracht. Die Versorgung von Notfällen in den UKSH-Kliniken der Maximalversorgung in Schleswig-Holstein ist weiterhin uneingeschränkt gewährleistet, sie gehört zur medizinischen Daseinsfürsorge. Auch Patientinnen und Patienten, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder bei denen der Verdacht auf eine solche Infektion besteht, werden am UKSH unter Beachtung der notwendigen Isolationsmaßnahmen entsprechend den Erfordernissen der Verletzung oder sonstigen gesundheitlichen Störung versorgt. Das gilt für sämtliche Formen von Notfällen und Unfällen, wie etwa Arbeits-, Wege- und Freizeitunfälle, insbesondere, wenn eine Operation notwendig ist. Ein Aufschieben erforderlicher Operationen über einen Zeitraum von einigen Wochen ist medizinisch nicht vertretbar, da nicht unerhebliche bleibende Beeinträchtigungen zu befürchten sind. Eventuelle Grenzfälle unterliegen dann einer Einzelfallentscheidung, die gemeinsam mit dem Patienten getroffen werden muss.

Wie ist es, wenn ich einen schweren Verkehrsunfall erleide?

Prof. Seekamp: Die Versorgung Schwerstverletzter ist genau wie vor der Pandemie vollumfänglich und nach etablierten Standards gewährleistet, unabhängig vom Unfallhergang. Die Therapie von Unfallverletzten mit einem positiven SARS-CoV-2-Test wird grundsätzlich genauso durchgeführt wie bei nicht infizierten Patienten.

Was mache ich, wenn ich starke Schmerzen aufgrund von Arthrose habe und mich nicht mehr bewegen kann oder wenn sich eine Infektion oder eine infektbedingte Lockerung meines Gelenkersatzes einstellt?

Hier gilt es, gemeinsam mit dem Patienten die individuelle Dringlichkeit einer womöglich erforderlichen operativen Therapie festzulegen. Manchmal helfen zunächst auch nicht operative Maßnahmen, die aber ebenso unter stationären Bedingungen durchgeführt werden können, falls der Patient allein aufgrund von Schmerzen nicht mehr gehfähig ist. Diese Vorgehensweise betrifft im Übrigen auch ähnlich gelagerte Erkrankungen anderer Fachgebiete. Grundsätzlich gilt, dass sich keiner zu Hause mit gesundheitlichen Problemen quälen sollte, aus Angst, er könne sich in der Klinik mit dem Coronavirus infizieren. Ein medizinischer Notfall oder eine Verletzung werden auch während einer Pandemie rund um die Uhr angemessen behandelt. Darauf kann sich jede Patientin und jeder Patient verlassen.

Kann derzeit ein Kaiserschnitt durchgeführt werden?

Prof. Dr. Nicolai Maass, Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe:

Eine Schwangerschaft kann ja auch in Zeiten des Coronavirus nicht verschoben werden. Alle erforderlichen Maßnahmen während der Schwangerschaft und um die Geburt herum werden ganz regulär durchgeführt. Hier gibt es keinerlei Einschränkungen, auch geplante Kaiserschnitte werden wie geplant durchgeführt. Gleiches gilt natürlich auch für die Versorgung der Neugeborenen. Jede Schwangere kann zu jeder Zeit zu uns kommen und wird entsprechend betreut. Notfälle mit Symptomen wie Blutungen und Unterbauchschmerzen oder Frauen in der Frühschwangerschaft mit den spezifischen Beschwerden werden weiterhin behandelt.

Ich habe Brustkrebs. Muss ich Sorge haben, nicht operiert zu werden?

Prof. Maass: Tumorpatientinnen werden nach wie vor behandelt und operiert. Auch die ambulanten Chemotherapien werden durchgeführt.

Werde ich als Herzpatientin derzeit im Krankenhaus behandelt? Oder sollte ich jetzt lieber noch eine Weile warten, bevor ich mich mit meinen Beschwerden an einen Arzt wende?

Prof. Dr. Norbert Frey, Direktor der Inneren Medizin III mit den Schwerpunkten Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin:

Selbstverständlich werden alle akuten Herzerkrankungen weiterhin behandelt. Dabei wird sichergestellt, dass die Patientinnen und Patienten von jenen, die an Covid-19 erkrankt sind, getrennt werden. Bei neuen oder zunehmenden Beschwerden wie Brustschmerzen, Luftnot oder Herzrhythmusstörungen sollte man unbedingt mit dem Hausarzt sprechen oder in dringenden Fällen den Notarzt rufen. Jede Zeitverzögerung kann hier lebensbedrohlich sein. Herzkatheteruntersuchungen werden weiterhin durchgeführt sowie, wenn nötig, auch Stents implantiert. Auch dringliche herzchirurgische Eingriffe sollten nicht verschoben werden. Wichtig ist, dass Patienten nicht einfach von sich aus Termine absagen, sondern im Zweifel in der Klinik anrufen und nachfragen, wie dringend ihre Behandlung ist.

Was bedeutet dann eigentlich eine Einschränkung der Operationen, wenn diese notwendigen Eingriffe weiter durchgeführt werden?

Prof. Becker: Alle Eingriffe, die verschoben werden können, ohne eine Verschlechterung der jeweiligen Erkrankung zu bedingen, werden aktuell verschoben. Dazu gehören zum Beispiel nicht dringliche Operationen wie bestimmte Schilddrüseneingriffe oder Eingriffe bei Leistenbrüchen. Wir erleben bei den Patientinnen und Patienten, deren Termine wir bislang verschieben mussten, eine hohe Zustimmung für unser Vorgehen und viel Solidarität. Sollten aber Zweifel darüber bestehen, ob die eigene geplante Operation aufschiebbar ist oder nicht, bitten wir darum, uns zu kontaktieren. Das UKSH ist weiterhin für alle Patientinnen und Patienten da, jede Erkrankung wird mit hoher Kompetenz versorgt.

