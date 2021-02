Kiel

„Welpen habe eine Prägephase, die nicht mehr nachgeholt werden kann“, erklärte Organisatorin Nicole Buske Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), als er vor das Landeshaus trat. Die Schließung der Hundeschulen in Schleswig-Holstein mit dem zweiten Lockdown könne deswegen schwerwiegende Folgen für die Sozialisation der Tiere haben. In der Corona-Zeit hätten sich viele Menschen Hunde aus dem Tierheim oder dem Ausland angeschafft, die zur Eingewöhnung bei ihren neuen Familien nun Unterstützung brauchen.

Schleswig-Holstein: Hundetrainer fallen durch Raster

„Außerdem fallen viele Kolleginnen und Kollegen durch das Raster der Hilfen, weil sie zum Beispiel nur nebenberuflich tätig sind“, benennt Buske die Sorgen der Branche. Auch wenn sie im vergangenen Sommer wieder tätig werden konnte, seien durch den Wegfall von Workshops und Seminaren trotzdem Einnahmeausfälle entstanden.

Buske fordert deswegen eine Einstufung als systemrelevant, „damit wir auch in einem neuen Lockdown weiterarbeiten können“, so die Hundetrainerin. Gleichzeitig müssten die Corona-Verordnungen der Länder angepasst werden. Denn anders als in Schleswig-Holstein, dürfen etwa in Hamburg Hunde weiter ausgebildet werden – auch in Gruppen. Jedenfalls dort, wo nach Auskunft des Senats der Hansestadt der Trainings- und nicht der Freizeitansatz für Tier und Halter im Vordergrund steht.

Infektionsrisiko auf dem Hundeplatz ist gering

Buske sieht das Infektionsrisiko auf dem Hundeplatz als gering an. „Da stehen wir mit fünf oder sechs Menschen auf 1000 oder 2000 Quadratmeter verteilt an der frischen Luft“, sagte die mobile Hundetrainerin, die in den Kreisen Segeberg und Pinneberg arbeitet. Daniel Günther habe ihr unterdessen versprochen, die Sorgen der Branche ernst zu nehmen. „Er hat mir Hoffnung gemacht, dass wir bald zumindest wieder mit dem 1:1 Training starten können“, so Nicole Buske.

Unter dem guten Dutzend Unterstützern vor dem Landeshaus war auch Helga Hohnheit aus Boksee. Sie kam mit ihrem elf Monate alten West Highland White Terrier Oskar, um den Hundetrainern den Rücken zu stärken. Sie legt großen Wert auf eine gute Erziehung ihres Schützlings. „Schließlich will ich, dass er sich in der Öffentlichkeit richtig verhält.“ Da es ihr erster Hund ist, wolle sie dazu die Unterstützung der Tierprofis in Anspruch nehmen: „Und Online-Kurse helfen zwar mir, aber nicht dem Tier.“ In der Zwischenzeit mache sie sich Sorgen, dass ihr Hund bereits einige wichtige Lektionen verpasst habe.

Kieler Politik steigt in Debatte um stärkere Kontrollen ein

Unterdessen erreicht die Debatte um Beißattacken unter Hunden auch die Kieler Politik. Halter hatten unter anderem eine bessere Kontrolle der Leinenpflicht und einen Sachkundenachweis für alle Hundehalter gefordert, während Stadt und Land die bisherige Regelung als ausreichend bezeichneten.

Rainer Kreutz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kieler Rat, sieht jedoch zumindest bei der Kontrolle ein Problem: „Damit das Hundegesetz greift, muss es auch überprüft werden.“ Er ist der Meinung, dass Schwerpunktkontrollen helfen können. „Aber dazu müssen wir wissen, wo Bedarf dafür ist“, so der pensionierte Polizist.