Kiel

Die Coronazahlen steigen, Experten sprechen bereits von der vierten Welle. Auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern steigt – allerdings deutlich langsamer. Derzeit liegen 60 Menschen in den Kliniken in Schleswig-Holstein, 17 davon werden auf der Intensivstation behandelt, zehn Patienten müssen beatmet werden. Vor einer Woche waren es noch 45 Patienten, die stationär behandelt wurden. Zum Vergleich: Am 12. Mai 2021, als die landesweite Inzidenz mit 45,9 ähnlich hoch war wie aktuell mit 50,4, wurden 173 Menschen in Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt.

Steigende Impfquote mindert Patientenzahl

Die Erklärung: „Die Anzahl der Corona-Patientinnen und -Patienten sowie die Schwere der Krankheitsverläufe ist aufgrund der derzeitigen steigenden Impfquote glücklicherweise vergleichsweise niedrig, dennoch gibt es auch weiterhin schwere Verläufe“, sagt Christian Kohl, Sprecher im Gesundheitsministerium. 68,7 Prozent aller Schleswig-Holstein haben bislang eine Impfdosis erhalten, 62,4 Prozent sind doppelt geimpft.

79 von 115 Patienten jünger als 60 Jahre

Der Impffortschritt lässt sich nicht nur mit der überschaubaren Zahl der Patienten im Krankenhaus belegen. Mit Blick auf das Alter der zu behandelnden Menschen ist zu erkennen, dass in der Gruppe, in der die meisten Schleswig-Holsteiner geimpft wurden, der Rückgang besonders stark ist. Bis zum 17. August wurden im Land 115 Personen in Kliniken betreut. Davon waren 79 jünger als 60 Jahre. 27 Patienten waren zwischen 60 und 79, neun waren älter als 80 Jahre. „Diese Altersverteilung kann ein Zeichen dafür sein, dass die vollständig abgeschlossenen Impfungen in der ältesten Altersgruppe bereits am weitesten vorangeschritten sind“, so Ministeriumssprecher Kohl. Anfang des Jahres lag das Durchschnittsalter der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten bei 77 Jahren.

Eine Ausnahme bildet aktuell das Universitätsklinikum in Kiel. Dort werden derzeit sieben Patienten behandelt, alle sind zwischen 65 und 95 Jahren alt. „Das ist allerdings eine Momentaufnahme“, sagt UKSH-Sprecher Oliver Grieve. „Insgesamt beobachten wird eine Verjüngung bei den Patienten.“

Die meisten Patienten sind nicht geimpft

Gleichzeitig nehmen die Einweisungen auf die Intensivstationen ab, berichtet Kohl. „Dass der Anteil schwerer oder tödlicher Verläufe mit steigender Anzahl an geimpften Personen sinkt, ist ein weiterer positiver Fakt hinsichtlich der Zunahme der Impfungen.“ Doch vor einer schweren Covid-Erkrankung kann auch eine Impfung nicht immer schützen. Von den 115 Patienten waren 70 nicht geimpft, 30 von ihnen hatten dagegen bereits den Schutz vor dem Coronavirus bereits erhalten. Bei 15 Personen wurde der Impfstatus nicht erhoben.

Obwohl immer wieder geimpfte Personen an Covid-19 erkranken, rät der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher vom UKSH weiterhin zur Impfung. „Wir müssen eine Impfquote von 85 Prozent erreichen, um die vulnerablen Gruppen zu schützen.“ Dass Corona dann verschwindet, glaubt Fickenscher nicht. „Das Virus wird auch in Zukunft in der Bevölkerung zirkulieren.“ Durch die Impfung entstehe aber ein Schutz, der dazu führe, dass bei Infektionen der Krankheitsverlauf milde verlaufe oder kaum zu spüren sei. „Bei einigen wird es sich wie ein Schnupfen anfühlen.“