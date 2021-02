Wieder Probleme bei den Corona-Impfterminen: Die Impfpost sollte den Ü-80-Jährigen die Buchung erleichtern, indem sie unter einer speziellen Hotline einen Termin buchen können. Doch seit Tagen steigen die Beschwerden rasant: Viele Senioren hängen in der Warteschleife fest. Wie kann das sein?

Von Heike Stüben