Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Schleswig-Holsteinern in seiner Regierungserklärung am Freitag für die Befolgung der Regeln in der Corona-Krise gedankt. Der Weg zurück ins vertraute Leben führe nur über kleinere Etappen in mehreren Schritten. Lesen Sie die Erklärung hier im Wortlaut.