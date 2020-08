Corona in Schleswig-Holstein - So schätzt Karin Prien die Situation an Schulen ein

Seit neun Tagen werden Schüler in Schleswig-Holstein an den rund 800 Schulen unter Corona-Bedingungen unterrichtet. Etwa 25 Schülergruppen an 15 Standorten wurden vorsorglich nach Hause geschickt, eine Maskenpflicht kommt. Karin Prien zog am Donnerstag eine erste Bilanz.