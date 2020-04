So sollen die Abi-Prüfungen ab Dienstag laufen

Kiel

Die schriftlichen Abiturprüfungen starten in Schleswig-Holstein wie geplant am Dienstag - und einiges wird anders sein als in den Jahren zuvor.

Gemeinsam mit Gesundheitsexperten hat das Bildungsministerium ein Regelwerk erstellt, dass die Durchführung der Abschlussprüfungen unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes möglich macht.

Diese Regeln gelten für Abschlussprüfungen in Schleswig-Holstein

Beim Betreten der Schule sind die Schüler verpflichtet, sich die Hände zu desinfizieren.

Die Klausuren werden an allen Schulen des Landes an Einzeltischen mit mindestens zwei Meter Abstand geschrieben.

werden an allen Schulen des Landes an Einzeltischen mit mindestens zwei Meter Abstand geschrieben. Zu den Hygienemaßnahmen gehört, dass die Aufgaben vor dem Erscheinen der Prüflinge auf den Plätzen ausgelegt werden sollen. Das Papier werde dabei nicht direkt, sondern mit Handschuhen angefasst.

Ausreichend Seife und Papiertücher sollen auf den Schulklos vorhanden sein. Für die Toilettenbenutzung sollen Laufwege ausgewiesen werden, die Begegnungen verhindern.

Die Aufsichtslehrkräfte achten darauf, dass es vor und nach den Klausuren keine Gruppenbildungen gibt.

keine Gruppenbildungen gibt. Schüler, die eine Vorerkrankung haben oder zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören, sollen in Extraräumen ihren Klausuren schreiben.

Wie einzelne Schulen die Regeln umsetzen

An der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel werden ab Dienstag 80 Schüler ihre Abschlussklausuren schreiben, die Tische stehen bereits in dem vom Bildungsministerium vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern. In welchen Klassenzimmern die Prüfungen stattfinden, ist auch schon geklärt. Die Schüler haben per E-Mail einen Sitzplan erhalten und wissen, wo sie sitzen sollen.

Die Aufsichtspersonen für die Klassenräume wurden bereits eingeteilt, die Wege zu den Sanitäranlagen wurden ausgewiesen, damit sich die Schüler auf dem Gang zur Toilette nicht begegnen und auch für genügend Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel wurde gesorgt. Der Hausmeister hat die Handschuhe besorgt, in denen die Prüfungsunterlagen ausgeteilt werden.

Als eine der wenigen Schulen im Land erlaubt die KKS elektronische Wörterbücher. Vor den Prüfungen müssen die kleinen Computer zurückgesetzt werden, damit die Abiturienten darauf keine klausurrelevanten Informationen speichern können. Dieser Reset wird von den Lehrern selbst vorgenommen. Damit sie an die Geräte kommen, wurde auf dem Schulgelände ein kleiner Container aufgestellt, in den die Schüler ihre mit Namen versehenen elektronischen Wörterbücher einwerfen müssen. Mit Handschuhen werden die Computer aus dem Container geholt, desinfiziert, auf Null gesetzt, wieder desinfiziert und dann am Dienstag gemeinsam mit den Klausuren auf die Plätze der jeweiligen Schüler gelegt.

Am Gymnasium Kronshagen werden die Klausuren in Kleingruppen und ausschließlich in Räumen im ersten Stock des Gebäudes geschrieben. Die Einzeltische sind mit dem vorgegebenen Abstand angeordnet, in der Mitte liegen Duden und ein Handspender zur Desinfektion bereit.

Neben der dauerhaften Aufsicht in den einzelnen Räumen haben vier bis sechs Lehrer die Flure im Blick. Vor den Toiletten sind Wartekorridore markiert, damit auch dort die Abstände eingehalten werden können. Alle Schüler haben eine E-Mail bekommen, in der verschiedene Uhrzeiten angegeben sind, zu denen sie am Gymnasium erscheinen sollen. Durch diesen vorgegebenen 15-Minuten-Takt will man die Situation vor Ort entzerren. Mehr dazu hier.

An der Gemeinschaftsschule Nortorf gibt es ebenfalls Regeln, wann welcher Schüler die Schule betreten darf. Auch ist geregelt, auf welchem Platz sie sitzen sollen, wie die Wege zu den Toiletten sind, wo Jacken und Taschen liegen sollen.

Die Klausuren werden in vier großen Räumen geschrieben, darunter die Aula und ein sehr großer Klassenraum. Hinzu kommen separate Räume für Schüler, die der Risikogruppe angehören.

An der Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde legen 72 Schüler in 17 unterschiedlichen Räumen ihr Abitur ab. In jedem Raum steht eine Spenderflasche mit Desinfektionsmittel. Die Duden-Wörterbücher wurden mit Handschuhen auf die Plätze gelegt. Auch die Aufgaben werden nur mit Handschuhen übergeben. Den Schülern wurde vorab mitgeteilt, wo sie sitzen werden.

In der Jungmannschule in Eckernförde stellen sich 68 Schüler den Abi-Klausuren. Die Prüflinge werden am Eingang nur nach persönlicher Anmeldung hineingelassen. Sie werden gefragt, ob sie sich gesund fühlen. Wer Anzeichen einer Corona-Infektion hat, darf nicht mitschreiben. Die Klausuren werden in zwölf Räumen geschrieben.

An der Isarnwohld-Schule in Gettorf nehmen 68 Schüler an den Prüfungen teil. Erstmals werden Klausuren im Foyer des Z-Gebäudes geschrieben. Probleme mit dem Mindestabstand gibt es keine. Die Schule kann für die Prüfungen auch das Kultur- und Bildungszentrum nutzen. Sechs Ständer für Desinfektionsmittel wurden angeschafft. Auch die Entsorgung des Mülls ist durchdacht: Jeder Schüler findet an seinem Platz eine Tüte, in die persönlicher Müll wie Essensreste und Taschentücher kommen. Nach Verlassen des Gebäudes soll der Beutel verknotet in einen bereitstehenden Mülleimer geworfen werden.

Im Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg werden 80 Prüflinge in der Sporthalle die Klausuren schreiben, 30 weitere in Schulklassen. Drei als Risikoschüler eingestufte Jugendliche werden alleine in einem Raum ihre Abiturprüfung schreiben.

Alle Arbeitsplätze werden vor dem Prüfungsbeginn am Dienstag, 21. April, um 9 Uhr desinfiziert. Dann werden die Schüler einzeln die Sporthalle und die Klassenräume betreten und Platz nehmen. Jeder Tisch hat eine Nummer. Auf einer großen Liste wird am Dienstag dann notiert, welcher Prüfling wo zur Klausur gesessen hat. Die Prüfungsunterlagen stecken in einem Briefumschlag, der von Lehrern per Gummihandschuh auf den Tisch gelegt wurde.

Auf dem Weg zur Toilette darf keiner anderen Person zu nahe kommen, die Türen der sanitären Räume sind offen, damit sie nicht angefasst werden müssen. Es gibt mehrere Zugänge zu den WCs. Nach dem Geschäft muss der Schüler seine Hände nicht nur gründlich waschen, sondern auch desinfizieren. Gut 60 Lehrer werden die Abiturprüfungen beaufsichtigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

An der Auenlandschule in Bad Bramstedt schreiben 45 Schüler Abitur. Jeder Schüler und Lehrer, der einen Raum betritt, muss sich mit Desinfektionsmittel die Hände einreiben. 80 Lehrkräfte hat die Gemeinschaftsschule. Ein großer Teil davon wird in die Abiturprüfungen eingebunden sein.

Zahlen und Daten Zahlen und Daten zum Abitur in Schleswig-Holstein Im laufenden Schuljahr wollen in Schleswig-Holstein 14000 Schüler ihr Abitur ablegen. Nach Angaben des Bildungsministeriums melden die Schulen zudem 10415 Schüler zum ersten allgemeinbildenden Schulabschluss an und weitere 12083 Schüler zum mittleren Schulabschluss. Die Abiturprüfungen sollen am 21. April 2020 mit den Klausuren in den Profilfächern starten, am 24. April folgen die Kernfach-Fremdsprachen. Ausnahme ist Französisch. Das Fach wird am 28. April geprüft. Die Deutschklausuren sollen am 30. April stattfinden. Mathe wird am 5. Mai geprüft. Die Sprechprüfungen in Englisch liegen zwischen dem 26. und 28. Mai.

