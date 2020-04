Stegner: Spielplätze und Gastro öffnen

Kiel

Am späten Sonnabend hat die Landesregierung Schleswig-Holstein detailliert per Erlass und Verordnung beschrieben, wie sie sich die Umsetzung der ersten gelockerten Corona-Regeln vorstellt. Von den Lockerungen vorerst ausgenommen bleiben stationäre Gastronomie und Spielplätze. Das kritisiert SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) widerspricht.

"Ich bin zwar kein Freund davon, die Zügel jetzt loszulassen", sagt Stegner. "Aber die Maßnahmen müssen logisch sein." Ihm zufolge ist es kaum vermittelbar, warum es in manchen Bereichen Lockerungen gibt, in anderen aber keine.

Stegner will Gastronomie in Schleswig-Holstein wieder öffnen lassen

So fordert er unter Auflagen für die Abstandsregeln eine baldige Wiederöffnung des Gaststättengewerbes: "Die Gastronomie ist eine extrem gebeutelte Branche in dieser Krise." Und durch die derzeitige Lage gebe es für Restaurant- und Cafébetreiber gar keine Perspektive.

Nach einer Warnung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) steht deutschlandweit jeder dritte Betrieb vor der Pleite – Stefan Scholtis, Dehoga-Geschäftsführer im Norden, hält dieses Schicksal für 20 Prozent in Schleswig-Holstein für möglich. Scholtis kritisiert vor allem die Bundespolitik, die seiner Meinung nach die Branchen "unverständlich ungleich behandelt". Die Krisendramatik treffe jetzt auch schon "die richtig gesunden Betriebe".

Buchholz warnt vor Anziehungspunkt Gastronomie

"Da muss man sich etwas einfallen lassen", so Stegner. "Und die Kommunikation muss gut sein." Schließlich sei weder eine radikale Fortsetzung der Sperren, noch eine radikale Lockerung sinnvoll.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) verweist dagegen darauf, dass die Gastronomie im Stufenkonzept der Landesregierung zum Wieder-Hochfahren des Tourismus einzuordnen sei. In einer ersten Stufe sollen demnach die Zweitwohnungen wieder nutzbar werden. In der zweiten Stufe könnten neben Ferienwohnungen und Hotels "gegebenenfalls gastronomische Betriebe mit Auflagen wieder öffnen", sagt Buchholz. "Wir wollen Ansammlungen von Menschen möglichst vermeiden."

Gerade dieses Stufenkonzept sei doch alles andere als unlogisch. "Durch diese Schritte hat die Gastronomie von uns eine Perspektive gezeigt bekommen", so Buchholz. Man wolle in Schritten öffnen, aber das Infektionsrisiko niedrig halten. "Die Gastronomie ist überall in Deutschland geschlossen. Dass wir hier in Schleswig-Holstein keine Ausnahme machen wollten, sollte irgendwie einleuchten." Gastronomie im Außenbereich sei eben auch ein Anziehungspunkt – das gelte vor allem im Bereich der Küsten.

Aus Stegners Sicht müssen ebenfalls die arg strapazierten Familien entlastet werden: Vor allem, weil nicht alle einen Garten oder Möglichkeiten zur Bewegung zur Verfügung haben, fordert er eine Wiederöffnung der Spielplätze. "Ich kann nicht erkennen, wo hier das Risiko sein soll – wenn die Eltern etwas darauf achten."

Mitentscheidung und dennoch Kritik, Herr Stegner ?

Für Ralf Stegner ist es nach eigenen Angaben durchaus legitim, aus der Opposition heraus zu kritisieren – selbst wenn er in der derzeitigen Krisen-Phase mit am Kabinettstisch sitzt. Seiner Ansicht nach ist die gesteigerte Akzeptanz der Corona-Entscheidungen in der Bevölkerung für die Regierung wichtig. Das passiere auch durch das Einbinden der Opposition.

Stegner beansprucht auch für sich, die Wiederöffnung der Tiergärten und eine Landesunterstützung für Betriebe über zehn Angestellte vorgeschlagen zu haben. Folgen, für seine Kritik nun vom Tisch wieder ausgeladen zu werden, fürchte er aber nicht: "In der größten Krise der Bundesrepublik macht man keine kleinkarierte Parteipolitik."

