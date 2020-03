Weniger, aber auch spektakuläre Taten

Kiel

Mit Vorsicht weist die Landespolizei Schleswig-Holstein darauf hin, dass noch keine verlässlichen Statistiken vorlägen. Aber es gebe vorläufige Zahlen: "Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Summe aller registrierten Straftaten in den vergangenen zwei Wochen nahezu halbiert hat", sagt Sprecherin Carola Jeschke.

"Der deutliche Rückgang der Zahlen ist in vielen Deliktsbereichen zu verzeichnen, von Eigentumsdelikten über Verkehrsdelikte bis zu Rauschgiftdelikten."

Corona-Kriminalität in Italien und Schleswig-Holstein

Die Beobachtungen während der Pandemie häufen sich: Italien meldet deutlich weniger Verbrechen, bereits vor einer Woche warnte die Polizei Schleswig-Holstein dagegen vor bundesweit bekannt gewordenen Betrüger-Maschen.

Demnach gehen vermeintliche Mitarbeiter des Gesundheitsamts in Schutzanzügen umher und wollen in Wohnungen gelangen. Auch eine Enkeltrickmasche à la Corona war bereits bekannt – und vor allem Telefonbetrüger machen sich zunutze, dass immer mehr Menschen zu Hause sind.

Die Deutsche Rentenversicherung hat gar eine Hotline zum Schutz der Versicherten geschaltet. Besondere Vorsicht sei bei Anrufern mit unterdrückter Nummer geboten.

Neumünster und Rendsburg : Einbrüche in leerstehende Geschäfte

Aus Kiel sind eher skurrile Taten bekannt: Ein Dieb drohte bei Festnahme "Ich habe Corona" – auch ein Klopapier-Diebstahl fiel auf. Im Bereich der Polizeidirektion Neumünster gab es dagegen zwei spektakuläre Fälle: Ins leerstehende Designer Outlet kamen die Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch übers Dach und öffneten im Inneren einen Volksbank-Geldautomaten. Sie türmten mit einem fünfstelligen Betrag.

In Rendsburg versuchten zwischen Sonntag und Dienstag Unbekannte am Schiffsbrückenplatz durch die Wand eines seit Tagen verwaisten Nachbargeschäfts an einen Juweliertresor zu kommen. Vergebens.

Ein Widerspruch zur Gesamt-Wahrnehmung der Polizei: "Die Zahl der Ladendiebstähle hat sich deutlich verringert, was auf die Schließung vieler Geschäfte zurückgeführt werden kann. Trotz vieler geschlossener Geschäfte ist es auch nicht vermehrt zu Einbrüchen in Läden oder Gewerbebetriebe gekommen", sagt Jeschke.

Wohnungseinbrüche und Verkehrsvergehen nehmen ab

Fernab der Einzelfälle versucht sich die Landespolizei derzeit ein Bild zu verschaffen – und strategisch zu reagieren. Bei Wohnungseinbrüchen habe sich die Lage weiter entspannt. "Viele Menschen bleiben zu Hause und machen es potenziellen Einbrechern dadurch schwerer möglich", so Jeschke.

Auch im Verkehr seien die Straftaten auf weniger als die Hälfte gesunken. Die Bürger vermieden derzeit unnötige Wege, vermutet Jeschke: "Die Straßen sind dadurch deutlich leerer." Geblitzt wird zwar immer noch. Von mehr Rasern könne allerdings nicht die Rede sein, so die Polizei.

Vielleicht eine der wichtigsten Beobachtungen betrifft eine Sorge im privaten Bereich: "Was den Bereich häusliche Gewalt betrifft, so konnten wir in den vergangenen zwei Wochen keine Steigerung der Zahlen feststellen", sagt Jeschke. Vielmehr werde die Polizei weiterhin ihre Straßenpräsenz verstärken, um wie am vergangenen Wochenende die Einhaltung der verschärften Corona-Regeln zu prüfen.

