Kiel

Das Land muss nach dem Infektionsschutzgesetz nur bestimmte Gruppen erfassen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Doch diese Zahlen, ergänzt durch eine Abfrage bei Kreisen und kreisfreien Städten, zeigen: Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich die wesentlichen Infektionsherde verschoben.

So hatte das Virus zunächst für massive Ausbrüche in Pflegeheimen wie in Sülfeld und Rümpel gesorgt. Jede zehnte der bisher rund 3200 Infektionen im Land hat Bewohner von Einrichtungen für Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderungen betroffen. Doch nun haben sich Kitas und Schulen zum neuen Hotspot der Infektionen entwickelt.

Anzeige

Erzieher und Lehrer am stärksten betroffen

So betreffen zwölf Prozent aller Infektionen inzwischen das Personal in pädagogischen Einrichtungen wie Kitas und Schulen. Von den dort betreuten Kindern und Jugendlichen haben sich dagegen nur fünf Prozent angesteckt.

Weitere KN+ Artikel

Deutlich häufiger als in der Allgemeinbevölkerung sind auch Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Schlachthöfen infiziert. Sie machen jeweils sechs Prozent aller bisherigen Infektionen aus.

In dieser Woche ist in Kiel eine Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes positiv getestet worden. Dabei ist zu beachten, dass es viel mehr Pflegekräfte als Schlachthofmitarbeiter gibt, sodass die Infektionsquote bei den Mitarbeitern der betroffenen Schlachthöfe in den Kreisen Segeberg und Nordfriesland deutlich höher ist.

Immer öfter infiziert: Rückkehrer aus Risikogebieten

Zu einem weiteren Infektionsherd entwickeln sich infizierte Reiserückkehrer – wieder. Denn die Rückkehrer aus dem Urlaub hatten ursprünglich das Virus nach Schleswig-Holstein gebracht – nun werden sie wieder aus fast allen Kreisen gemeldet und stellen immer mehr der Neu-Infizierten. Die meisten waren in Schweden oder Spanien im Urlaub oder kommen berufsbedingt aus Serbien, Polen und Großbritannien zurück.

Der Kreis Segeberg meldet bisher allein 37 infizierte Reiserückkehrer. „Infektionsketten über Ländergrenzen hinweg sind durchaus ein wichtiges Thema, ganz unabhängig davon, ob Reisende zu touristischen oder beruflichen Zwecken die Ländergrenzen überqueren“, bestätigt auch Dr. Christin Hettich, Ärztin im Gesundheitsdienst im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

„Seitdem wir im Juni im Kreisgebiet keine Neuinfektionen zu vermelden hatten, haben wir aktuell zwei mit Sars-Cov-2 infizierte Personen.“ Beide waren zuvor in Ländern, die das Robert Koch-Institut als Risikogebiete ausgewiesen hat.

Touristen spielen bisher untergeordnete Rolle

Auch in Neumünster spielen Reiserückkehrer eine wesentliche Rolle – gefolgt von Infektionen im Familienkreis und in der Landesunterkunft für Flüchtlinge. Allerdings sind seit dem 12. Mai in der Stadt keine Neuinfektionen mehr aufgetreten. Auch in Lübeck heißt es: „Die wenigen Infektionen in der Hansestadt Lübeck sind nicht auf Touristen, sondern auf Reiserückkehrer oder Kontakt zu Reiserückkehrern zurückzuführen.“

Zwar gibt es durchaus Touristen, die das Virus mitbringen – wie zwei Urlauber in Ostholstein, ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen im Kreis Plön und die Familie, die in dieser Woche ihren Sylt-Urlaub abbrechen musste, weil ein Mitglied positiv getestet worden war. Doch insgesamt heißt es aus den meisten Kreise, dass der Tourismus bisher keine große Rolle spiele.

Viele Infektionen werden nur zufällig entdeckt

Das Wiederauflebenlassen des heimischen touristischen Angebotes hat keine nachweisbaren Auswirkungen auf die bestätigten Corona-Fallzahlen für Dithmarschen“, sagt der Kreissprecher.

Die meisten Infektionen seit Anfang Mai seien nur zufällig entdeckt worden, weil seither im Westküstenklinikum alle Patienten bei der Aufnahme getestet werden. Das zeigt: Das Virus ist weiter aktiv im Land. Oft fällt das erst auf, wenn Menschen länger engen Kontakt haben – wie bei der durchaus erlaubten Familienfeier kürzlich in Kiel.

Newsletter der Kieler Nachrichten Neuer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.