Wie viele Coronafälle gibt es in Schleswig-Holstein ?

Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen von verlässlichen, öffentlichen Quellen – laufend aktualisiert:

Aktuelle Entwicklungen bilden wir im Liveblog ab.

Was sieht der Erlass der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus vor?

Es sind drastische Einschränkungen, die mit dem Erlass der Landesregierung einhergehen. Geplant ist, dass Schulen, Kitas und Hochschulen über Wochen geschlossen bleiben. Zudem soll der Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen eingeschränkt, geplante Operationen verschoben und die Restaurantbesuche reguliert werden. Discos, Clubs, Bars, Kinos, Fitnessstudios und Volkshochschulen schließen vorübergehend.

Am Montag, 16.03.2020, wurden weitere Einschränkungen veranlasst. Die Bäderregelung wird ausgesetzt, Touristen müssen Schleswig-Holstein verlassen, Reisen werden untersagt, Restaurantöffnungszeiten werden verkürzt, und Läden - die nicht der täglichen Versorgung dienen - müssen schließen. Auch Spielplätze werden geschlossen. Die Maßnahmen im Überblick.

Corona breitet sich in SH aus: Wer darf sich testen lassen?

Wegen Corona wollen sich immer mehr Schleswig-Holsteiner testen lassen. Doch Ärzte lehnen das ab - zu Recht, sagt die Kassenärztliche Vereinigung in Bad Segeberg. Bis auf wenigen Ausnahmen müssen die Arztpraxen es ablehnen, Abstriche für die Corona-Tests zu nehmen. Den Praxen fehlt es schlicht an den notwendigen Schutzausrüstungen.

Die Entscheidung, ob eine Corona-Abstrichdiagnostik erforderlich ist, richtet sich stets nach den aktuellen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts." Mehr erfahren Sie hier.

Kann ich noch normal aufs Amt, wenn ich dringende Angelegenheiten klären muss?

Rathäuser, Kreishäuser, Jobcenter, Finanzämter, Gerichte und Staatsanwaltschaften fahren den Besucherverkehr so weit es geht herunter. Wie sichergestellt ist, dass Bürger die Ämter und Behörden dennoch kontaktieren können, erfahren Sie in unserer Übersicht für den jeweiligen Kreis bzw. die kreisfreie Stadt.

Was ist, wenn ich dringend ein Medikament brauche?

Apotheken haben weiterhin geöffnet. Sie sollen durch den neuen Erlass der Landesregierung künftig auch alle am Sonntag öffnen dürfen. Wegen des Coronavirus greifen Apotheken zu verschiedenen Maßnahmen, die Kunden und Mitarbeiter schützen sollen.

Patienten in Schleswig-Holstein sind jedoch aufgerufen, Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente soweit wie möglich telefonisch beim Arzt anzufordern. Die Arztpraxen sollen die Rezepte dann an die Stammapotheken der Patienten faxen, wie die Kassenärztliche Vereinigung am Montag ankündigte. Dadurch soll die Zahl der nicht unbedingt notwendigen Kontakte von Ärzten verringert werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung riet Patienten zudem, das Angebot von Botendiensten der Apotheken anzunehmen. Dadurch soll die Zahl der Kontakte von Apothekern verringert werden. Notwendige Beratungen gibt es am Telefon.

Welche Maßnahmen ergreift die Polizei ?

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Schleswig-Holsteins Polizei durch weniger Publikumsverkehr die Infektionsrisiken senken. Bürger sollten nur in dringenden Fällen persönlich auf den Wachen erscheinen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Wer im Norden eine Anzeige erstatten will, soll stattdessen die Online-Wache der Polizei nutzen. Für Notrufe stehen immer die 110 und die notwendigen Streifenwagen bereit. Mehr dazu hier.

Was wird aus der Fußball-Europameisterschaft ?

Die UEFA hat auf ihrer Konferenz am Dienstag beschlossen, die Austragung der Europameisterschaft zu verschieben. Die EM, die in diesem Sommer in zwölf eurpäischen Städten hätte stattfinden sollen, wird nach Informationen des ZDF in den Sommer 2021 verlegt. Mehr dazu hier.

Wie steht es mit Tierheimen in der Corona-Krise?

Die Auswirkungen rund um das Coronavirus machen auch vor dem Tierheim Uhlenkrog nicht halt: Seit Montag hat das Kieler Tierheim wegen Corona geschlossen und öffnet nur nach Terminabsprache sein Tor, um verletzte oder gefundene Tiere entgegenzunehmen. Mehr dazu hier.

Was unternehmen die Verantwortlichen gegen einen drohenden Ärztemangel wegen der Coronakrise?

Die Ärztekammer Schleswig-Holstein sucht wegen des Coronavirus vorsorglich Ärzte, die zurzeit nicht oder nicht mehr ärztlich tätig sind. Sie sollen sich melden und in Bereitschaft halten. Die Kammer hat dazu fast 2000 Mitglieder angeschrieben.

Wie gut ist die 116117 erreichbar?

Die Servicenummer 116117 erlebt einen Ansturm - deshalb muss jetzt reagiert werden. Die Stadt Kiel arbeitet daran, den Service zu übernehmen und ein Callcenter bei der Feuerwehr einzurichten.

Wann wurde der erste Fall bekannt und wie geht es dem Patienten?

Am 28. Februar 2020 kam heraus, dass sich der erste Schleswig-Holsteiner mit Coronavirus infiziert hat. Der Arzt aus Henstedt-Ulzburg ist seitdem in häuslicher Quarantäne - und bleibt es auch noch, wie der Kreis KN-online mitteilte.

Welche Veranstaltungen in Schleswig-Holstein fallen aus?

Alle öffentlichen Veranstaltungen in Schleswig-Holstein sind am Freitag von der Landesregierung unterbunden worden. Betroffen sind auch Kinos und Fitnessstudios. Ein Erlass ging dazu am Sonnabend, 14.03.2020, an die Kreise und kreisfreien Städte. Der Erlass ist bis 19. April 2020 gültig.

Noch vor wenigen Tagen hatte die Landesregierung sich für ein Verbot von Großveranstaltungen mit über 1000 Personen ausgesprochen, die Stadt Kiel hatte am Donnerstag Theateraufführungen mit Besucherzahlen unter 1000 verboten. Die Kreise Plön, Ostholstein und Rendsburg-Eckernförde haben Meldepflichten für Veranstaltungen ab 50 beziehungsweise 100 Personen eingeführt.

Wie ist die Situation in Kitas, Schulen und Hochschulen?

Ab Montag, 16. März, wird die Betreuung in Kitas und der Unterricht an Schulen bis 19. April 2020 eingestellt. Auch die Hochschulen in Schleswig-Holstein bitten Studenten, zu Hause zu bleiben. Mehr dazu hier.

An der Uni Kiel wird mittlerweile darüber nachgedacht, das Semester zu streichen, sollte die CAU mehr als fünf Wochen geschlossen bleiben.

Wie ist die Kinderbetreuung geregelt, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind?

In Schleswig-Holstein müssen sich Eltern um die Betreuung ihrer Kinder kümmern und dies mit dem Arbeitgeber absprechen. Eltern, die in Berufen arbeiten, die der Aufrechterhaltung der Infrastruktur dienen, können ihre Kinder (Kita-Alter bis 6. Klasse) in eine Notfallbetreuung in Schulen und Kitas geben. Es müssen jedoch beide Eltern in den Bereichen arbeiten bzw. eine Person alleinerziehend sein. Ab Klasse 7 gibt es keine Kinderbetreuung mehr, die vom Staat geregelt wird. Die Regelung im Detail finden Sie hier.

Das Land Schleswig-Holstein gewährt seinen Mitarbeiten Sonderurlaub, um die Kinderbetreuung sicherzustellen. Wie die Lage in anderen Firmen ist, erfahren Sie hier.

Hat das Coronavirus auch Auswirkungen auf den Tourismus in Schleswig-Holstein ?

Ja. Das Land Schleswig-Holstein reguliert den Tourismus. So dürfen ab Montag, 16. März 2020, keine Touristen mehr auf die Inseln in der Nord- und Ostsee. Nur noch Menschen, die auf den Inseln leben oder dort arbeiten, dürfen die Inseln betreten. Urlauber, die aktuell auf einer Insel sind, sollen schnellstmöglich die Inseln verlassen. Mehr dazu hier.

Zudem müssen alle Hotels und anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten zum 18. März 2020 schließen. Dies ist ein Teil des Maßnahmenpakets, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Eine Ausnahme gilt lediglich für Reisende, die im Dienste der Corona-Krisenbewältigung unterwegs sind - unter anderem für Einsatzkräfte der Polizei.

Wie steht es um die öffentlichen Verkehrsmittel in Schleswig-Holstein ?

Die Deutsche Bahn kündigte an, ihren Regionalverkehr in den nächsten Tagen einzuschränken. Damit reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronakrise, wie eine Sprecherin in Berlin sagte. Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst. Die Zugbegleiter sollen in den Regionalzügen zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern bis auf Weiteres die Fahrkarten nicht mehr kontrollieren. Die Schaffner fahren aber weiterhin in den Zügen mit.

Wer zahlt, wenn Veranstaltungen ausfallen? Und was ist mit meinem Urlaub?

Nachdem die Landesregierung Großveranstaltungen untersagt hat, werden in Schleswig-Holstein Konzerte, Lesungen und Sportevents abgesagt. Manch einer möchte gar seinen Urlaub stornieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist mit Spielen von Holstein Kiel und THW Kiel ?

Alle Fußball-Spiele der ersten und zweiten Liga sind bis 2. April 2020 abgesagt. Was der Shutdown für Holstein Kiel bedeutet, lesen Sie hier.

Die Handball-Bundesliga setzt den Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus bis zum 22. April aus. Damit ist auch der THW Kiel bei insgesamt fünf Partien betroffen. Auch das Final Four um den DHB-Pokal am 4. und 5. April in der Hamburger Barclaycard Arena nicht wie geplant stattfinden. Die Handball-Bundesliga (HBL) als Ausrichter des Finalturniers plant eine Verschiebung innerhalb der Saison.

Fahren die Fähren noch planmäßig?

Aufgrund der verschärften Einreisebedingungen wird der Liniendienst der Color Line zwischen Kiel und Oslo eingestellt. Wie die Reederei mitteilt, erfolgt die Maßnahme aufgrund der Entwicklung rund um das Coronavirus.

Stenaline verkehrt weiterhin regulär auf der Strecke Kiel-Göteborg.

Kann ich problemlos nach Dänemark reisen?

Nein, Dänemark hat am Sonnabend, 14. März 2020, 12 Uhr, die Grenze zu Deutschland geschlossen. Mehr dazu hier.

Umgekehrt gilt: Deutschland schließt am Montag, 16. März 2020, seine Grenze zu Dänemark. Auch, um Hamsterkäufe zu unterbinden.

Was ist dran an der Nachricht, dass bei Einnahme von Ibuprofen das Coronavirus sich schneller ausbreitet?

Die Sprachnachricht, die gerade vielmals bei WhatsApp geteilt wird, ist unwahr. Die Uni Wien hat die Nachricht bereits dementiert.

Was kann jeder tun, um sich vor Ansteckung zu schützen?

Gesundheitsämter raten, sich mehrmals am Tag gründlich die Hände zu waschen. Normale Seife reicht aus, das Wasser sollte lauwarm sein, und die Hände sollten mindestens 20 Sekunden gründlich abgerieben werden, einschließlich der Finger. Auch Türklinken zu desinfizieren sei sinnvoll.

Zu Menschen mit augenscheinlichen Erkältungssymptomen sollte ein Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern eingehalten werden. Ein Mundschutz sei wenig verlässlich, heißt es vonseiten der Ämter. Husten und niesen sollte man in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Taschentücher sollten nur einmal verwendet werden.

Welche Symptome treten bei einer Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die ersten Coronavirus-Symptome gleichen denen einer Grippe. Husten, Halskratzen, Abgeschlagenheit und Fieber treten auf, manche Betroffene leiden auch an Durchfall. Nur bei einem Teil der Patienten führt die Erkrankung zu Atemproblemen und Lungenentzündung.

Was kann ich tun, wenn ich glaube, mich mit dem Virus infiziert zu haben?

Wer glaubt, selbst von Covid-19 betroffen zu sein, sollte keine Arztpraxis oder Notaufnahme aufsuchen – dadurch könnten im Zweifel andere Patienten angesteckt werden. Kieler, die in jüngster Zeit in betroffene Gebiete gereist sind oder Kontakt zu Personen hatten, die infiziert sein können, sollten sich entweder in ihrer Arztpraxis anmelden oder außerhalb der Sprechzeiten unter 116117 anrufen.

Weitere allgemeine Rufnummern sind:

Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums : 030-34 64 65 100

des : Bürgertelefon des Landes Schleswig-Holstein : 0431-79 70 00 01

des Landes : Unabhängige Patientenberatung : 0800-01 17 722

Bürgertelefone in Schleswig-Holstein : Die Telefonnummern

Kreis Rendsburg-Eckernförde : 04331 202-850 oder gesundheitsschutz@kreis-rd.de

04331 202-850 oder gesundheitsschutz@kreis-rd.de Für Arbeitgeber im Kreis Rendsburg-Eckernförde : 04331 202-7042 oder Arbeitgeber.Corona@kreis-rd.de

04331 202-7042 oder Arbeitgeber.Corona@kreis-rd.de Kreis Plön : 04522-743743

04522-743743 Kreis Ostholstein : 04521-78 87 55

04521-78 87 55 Kreis Segeberg : 04551-9519833

04551-9519833 Neumünster : 04321-3322888

04321-3322888 Kreis Dithmarschen : 0481-97 20 00

0481-97 20 00 Flensburg : 0461-85 85 85

0461-85 85 85 Lübeck : 0451-115

0451-115 Kreis Pinneberg : 04121-45 02 50 00

04121-45 02 50 00 Kreis Schleswig-Flensburg : 04621-877 89

04621-877 89 Kreis Steinburg : 04821-88 87 30

04821-88 87 30 Herzogtum Lauenburg / Nordfriesland : Verweis auf Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums

Verweis auf des Kreis Stormarn : verweist auf Bürgertelefon des Landes

Was passiert bei einer Quarantäne ?

Das Infektionsschutzgesetz legt fest, dass Quarantäne bei „Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern“ angeordnet werden kann. Zuständig dafür sind die Gesundheitsämter. Bei einem Corona-Verdacht wird der Zustand der betroffenen Person in der Regel für 14 Tage beobachtet. Der Grund dafür ist, dass die Inkubationszeit – also die Zeit zwischen Ansteckung und Beginn von Symptomen der Krankheit – nach bisherigem Stand so lange dauert. Kielern, die sich nicht allein über Verwandte oder Nachbarn versorgen lassen können, bietet die Stadt gemeinsam mit dem Ehrenamtsbüro „ Nette Kieler“ Unterstützung an.

Lesen Sie auch: Was passiert bei einer Quarantäne?

Was soll ich tun, wenn ich aus einem Risikogebiet komme?

Auch wenn Sie keine Krankheitszeichen haben, sollten sie alle unnötigen Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Informieren Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber und klären Sie ab, ob Sie zu Hause bleiben und von dort arbeiten können. Außerdem sollten Sie auf Händehygiene, Husten- und Niesetikette achten.

Beim ersten Auftreten von Krankheitszeichen der Atemwege, bei Fieber oder Durchfall sollten Sie Ihren Arzt oder das Patiententelefon 116117 anrufen und auf Ihre Reise hinweisen.