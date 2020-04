Corona kippt Feier zum 100. Geburtstag

Neumünster

Selbst am Telefon hört man sofort: Eva Schulze ist auch mit fast 100 hellwach und interessiert. „Das Interview würde ich viel lieber von Angesicht zu Angesicht geben“, sagt die Jubilarin, „ich sehe den Menschen gerne in die Augen.“ Doch das, was das Natürlichste der Welt zu sein scheint, ist in Zeiten von Corona nicht möglich.

Denn Eva Schulze lebt im Pflegeheim in Neumünster, und Heime sind seit Wochen zum Schutz der Bewohner für Besucher tabu. Kontakt ist nur noch mit den anderen Bewohnern in ihrem Wohnbereich und dem Personal möglich.

„Ich verstehe das. Aber dass ich meinen 100. Geburtstag ohne meine Familie, Kinder, Enkel und Urenkel feiern muss, macht mich doch sehr traurig.“ Dabei hält sie die Maßnahmen grundsätzlich für sinnvoll. Denn Eva Schulze weiß Bescheid. Sie hält sich auch im hohen Alter auf dem Laufenden.

Zeitunglesen ist ihr täglich Brot

Täglich informiert sie sich über Politik und die „schnellen Veränderungen“, täglich liest sie ihre Zeitung. "Die Kieler Nachrichten gehören seit 97 Jahren zu meinem Leben. Ich habe sie abonniert, als ich mit meinem Mann einen Hausstand in Kiel gegründet habe. Aber auch schon vorher habe ich die Zeitung gelesen. Meine Eltern haben 1919 geheiratet, sind Anfang der 1920er-Jahre nach Kiel gezogen und ich meine, dass sie seit 1923 die Zeitung abonniert hatten."

Damals lebt die Familie in Kiel-Gaarden, in einer Wohnung direkt über dem "Kaisersaal". "Das Haus mit dem Casino der Germaniawerft lag ja für sich. Deshalb haben wir immer mit den Kindern von den Betreibern des Kaisersaals gespielt und da haben wir natürlich mitbekommen, wie die Angestellten aus der Werft jeden Werktag dorthin zum Mittagessen kamen." Später ziehen ihre Eltern dann in die Elisabethstraße. Natürlich erinnert sie sich an die schreckliche Zeit im Krieg, wie die Bombardements gerade die Marine und Werften auf dem Ostufer trafen. "Wir selbst hatten großes Glück und wurden nicht ausgebombt. Aber diese Angst im Bunker, die vergisst man nicht."

70 Jahre in derselben Wohnung

Sie besucht die Städtische Mädchenschule, macht die Mittlere Reife und arbeitet als Stenotypistin im Büro. Als sie 1943 ihren Mann Erich heiratet und eine Wohnung in Kiel-Hassee bezieht, ahnt sie nicht, dass diese Wohnung 70 Jahre lang ihr Zuhause sein wird. Hier zieht sie ihren Sohn Reinhard und ihre Tochter Heidrun groß, hier erlebt die Familie glückliche Jahrzehnte, hier bleibt Eva Schulze bis sie 93 Jahre alt ist.

Erst dann entschließt sie sich, in die Nähe der Tochter nach Neumünster zu ziehen. Seither lebt sie im „Haus Hog‘n Dor“. „Ich fühle mich hier im Heim wohl und gut versorgt, aber auf dieses Coronavirus und die Folgen für uns – darauf hätten wir alle hier gut verzichten können.“ So bleibt ihr nur die Hoffnung, dass das Familientreffen bald nachgeholt werden kann.

Die "drei große G" für ein langes Leben

Ob sie doch einen Tipp hat, wie man geistig so rege 100 Jahre alt werden kann? „Nein, das weiß ich selbst nicht. Ich habe ganz normal gelebt, gegessen, was wir hatten, hingenommen, was kam.“

Vielleicht sind es ja diese drei „großen G“, die Eva Schulze ein ganzes Jahrhundert voller Veränderungen haben erleben lassen: Genügsamkeit, gute Gene und Gelassenheit.

