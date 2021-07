Brunsbüttel

Ein „Störfall“ der besonderen Art hat das abgeschaltete Kernkraftwerk Brunsbüttel lahmgelegt. Dort hat sich das Coronavirus unbemerkt ausgebreitet. 15 Beschäftigte sind betroffen. Die Rückbauarbeiten mussten unterbrochen werden, wie der Betreiber-Konzern Vattenfall am Dienstag mitteilte.

Bereits eine Woche zuvor war „ein Mitarbeiter einer Fremdfirma trotz strenger Hygiene- und Abstandsregeln positiv auf das Coronavirus getestet“ worden, hieß es. Die Kraftwerksleitung habe daraufhin zusammen mit der Geschäftsführung am Donnerstagabend entschieden, den Betrieb am Standort Brunsbüttel temporär zu schließen, nachdem am selben Tag drei weitere Fälle nach intern veranlassten Tests verzeichnet wurden.

Atomkraftwerk Brunsbüttel wegen Corona-Ausbruchs bis Freitag geschlossen

„Seit Freitag wurden umfangreiche PCR-Tests mit allen bekannten Kontaktpersonen durchgeführt, bei denen elf weitere Fälle identifiziert werden konnten“, hieß es in der Mitteilung. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus unter Mitarbeitern am Kernkraftwerk Brunsbüttel zu unterbinden, sei „unter Berücksichtigung aller atomrechtlichen Anforderungen“ entschieden worden, die Schließung der Anlage vorsorglich bis einschließlich Freitag, 23. Juli, zu verlängern.

Bis dahin sollen „weitere umfangreiche PCR-Tests durchgeführt, das Hygienekonzept überprüft und die kontrollierte Wiederaufnahme der Arbeiten in der nächsten Woche geplant werden“. Bis dahin darf lediglich das atomrechtlich erforderliche Personal das Kraftwerk betreten. „Wir wollen rund 520 Testungen durchführen. Momentan sind rund 120 eigene Mitarbeiter und rund 400 Mitarbeiter von Fremdfirmen in Brunsbüttel beschäftigt“, sagte Sprecherin Sandra Kühberger auf Nachfrage.

„Die Sicherheit und Sicherung des Kernkraftwerks war und ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet“, teilte das Umweltministerium als Aufsichtsbehörde mit. Das Kernkraftwerk Brunsbüttel hatte 2011 die Berechtigung zum Leistungsbetrieb verloren.

Im Dezember 2018 erteilte das Land Schleswig-Holstein die Genehmigung zu Stilllegung und Abbau. In der Anlage befindet sich kein atomarer Brennstoff mehr.