Corona reißt weitere Lücken in Kieler Landeshaushalt

Die Corona-Pandemie führt zu weiteren erheblichen Mehrbelastungen für Schleswig-Holsteins Landeshaushalt. Im laufenden Jahr erforderten besonders die Corona-Tests, Einnahmeausfälle beim öffentlichen Nahverkehr sowie die Beitragserstattung für geschlossene Kitas und Ganztagsbetreuung zusätzliche finanzielle Mittel, sagte Finanzministerin Monika Heinold am Dienstag in Kiel. „Ich werde dem Parlament einen Vorschlag innerhalb des Rahmens des bewilligten Notkredits machen und dabei erneut auch auf die Opposition zugehen“, sagte die Grünen-Politikerin nach einer Sitzung des Jamaika-Kabinetts.

Es gehe für 2021 um einen relevanten dreistelligen Millionenbetrag. „Von einer Erhöhung des Kreditrahmens halte ich nichts, schon jetzt ist die Belastung für die kommenden Jahre sehr hoch.“ Die in der Pandemie für das Impfen und Testen veranschlagten 100 Millionen Euro seien praktisch aufgebraucht oder fest verplant, sagte Heinold. Möglicherweise falle hier noch einmal eine Summe in dieser Höhe an. Bei den Einnahmeausfällen im Nahverkehr gehe es um eine ähnliche Größenordnung.

Heinold: „Wir fahren auf Sicht und halten Kurs“

Die Landesregierung beschloss in Kiel am Dienstag die Eckwerte für den Haushalt 2022 und für die Finanzplanung bis 2030. „Wir fahren auf Sicht und halten Kurs“, betonte die Ministerin. „Das erfordert die jetzige Situation, in der Einnahmen und Ausgaben schwer zu kalkulieren sind.“ Der im vorigen Jahr bewilligte Notkredit biete eine solide Grundlage, um mit der Haushaltsaufstellung für 2022 zu beginnen.

Für das kommende Jahr beträgt die Finanzierungslücke Heinold zufolge noch rund 33 Millionen Euro. In den folgenden Jahren steige der Handlungsbedarf deutlich -auf fast 300 Millionen Euro jährlich 2023 und 2024 sowie auf rund 500 Millionen Euro jährlich ab 2025. „Durch die Pandemie stehen Bund und Länder vor extrem hohen finanziellen Herausforderungen.“

Trotz aller Hürden und 33 Millionen Euro „Handlungsbedarf“ gehe sie optimistisch in die Gespräche über den Haushalt 2022, sagte Heinold. „Ich bin mir sicher, dass es gelingen wird, einen ordentlichen Haushalt auf den Weg zu bringen.“ Die Jamaika-Koalition habe gezeigt, dass sie wetterfest sei. Das sei eine gute Grundlage für die Abstimmungsgespräche in den nächsten Wochen. Den Haushaltsentwurf für 2022 will die Grünen-Politikerin nach der Sommerpause vorlegen.

Finanzministerin fordert das Schließen von Steuerschlupflöchern

„Eine Lücke in Höhe von einer halben Milliarde Euro jährlich im Landeshaushalt wäre trotz guter Konjunktur und einer anhaltenden Niedrigzinsphase ohne einen radikalen Sparkurs kaum zu schließen“, resümierte Heinold im Hinblick auf die weiteren Jahre. Notwendig sei eine gesamtstaatliche Debatte darüber, wie die finanziellen Folgekosten der Pandemie geschultert werden können. „Bund und Länder müssen die Kraft finden, gemeinsam eine Lösung hierfür zu erarbeiten.“

Hier forderte Heinold erneut das Schließen von Steuerschlupflöchern („Share Deals“ zur Umgehung der Grunderwerbsteuer), eine Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle und den Abbau ökologisch schädlicher Subventionen, zum Beispiel für Flugbenzin. Außerdem schließe sie eine mögliche Verständigung auf eine höhere Besteuerung von Vermögen nicht aus.

Notkredit in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Euro

Aus dem 2020 vom Landtag bewilligten Notkredit in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Euro sollen mit dem Haushalt 2022 rund 826 Millionen Euro verwendet werden. Hinzu kommt eine Rücklagen-Entnahme aus dem Infrastrukturprogramm „Impuls“ in Höhe von rund 160 Millionen Euro. Insgesamt plant Heinold mit Einnahmen von etwa 14,2 Milliarden Euro; die geplanten Ausgaben liegen bei rund 14,3 Milliarden Euro. Die notwendige Nettokreditaufnahme beträgt rund 90 Millionen Euro. Zudem werden 375 Millionen Euro aus Altverpflichtungen für die ehemalige HSH Nordbank in den Landeshaushalt überführt.

Die Vorgaben der Schuldenbremse werden laut Finanzministerium eingehalten, sobald die von Heinold erwähnte Lücke von 33 Millionen Euro geschlossen sein wird. Dann werde der Haushalt 2022 mit einem Abstand zur Verfassungsgrenze von 9,3 Millionen Euro strukturell ausgeglichen sein. Mit rund 1,5 Milliarden Euro für Investitionen beträgt die Investitionsquote 10,5 Prozent. Die Personalkostenquote liegt mit rund 5 Milliarden Euro bei 35 Prozent. Die geplanten Zinsausgaben im Jahr 2022 belaufen sich auf rund 386 Millionen Euro. Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase plant das Land bis 2030 eine Verdoppelung der Zinsausgaben auf 840 Millionen Euro.

Von RND/dpa