Der Einbruch beim Reiseverkehr trifft auch die Fähren. Die deutsch-dänische Reederei Scandlines hat sich von ihrer ältesten Fähre getrennt. Die „Holger Danske“ hat am Montag von der Vogelflugroute ihre letzte Reise zu einem Abwrackbetrieb angetreten.

Die Eisenbahnfähre „Holger Danske“ lag seit April 2020 in Rödbyhavn auf Lolland auf. Die eigentlich zum Transport von Gefahrgütern genutzten Fähre wird nicht mehr gebraucht.

Den Anstoß zur Aussonderung gab die Corona-Pandemie, wie Reedereisprecherin Anette Ustrup Svendsen am Dienstag mitteilte. Durch den Einbruch beim Pkw- und Bustransport reichten die Kapazitäten der übrigen fünf Fähren aus.

Keine Perspektive für die Zeit nach Corona

Die kleine „Holger Danske“ wurde zum Beginn der Pandemie zuerst nur aufgelegt, da man auf eine schnelle Rückkehr zum normalen Reiseverkehr gehofft hatte. Das blieb aber aus. Deshalb fiel die Entscheidung zur Verschrottung.

Die 86 Meter lange „Holger Danske“ wurde 1976 auf der Aalborg Werft gebaut und zunächst auf der Route Helsingør-Helsingborg im Öresund eingesetzt.

Dort wurde sie bis 1991 durch größere Neubauten ersetzt. Danach fuhr sie über mehrere Jahre auf der Route Kalundborg und Samsø. 1999 kam sie dann als Spezialfähre für gefährliche Güter sowie Windanlagen und Schweinetransporte auf die Vogelflugroute.

Scandlines hat vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, das Schiff zu veräußern, da der Betrieb des verhältnismäßig alten Fährschiffes mit relativ kleiner Kapazität von nur 40 bis 60 Lkw nicht mehr wirtschaftlich ist.

Umweltverträgliche Verschrottung in Dänemark

Den Zuschlag bekam das Abwrackunternehmen Fornaes Ship Recycling in Grenaa am Kattegat. Es besitzt alle erforderlichen Genehmigungen für das umweltverträgliche Abwracken von Schiffen. Die Bedingung ist im Vertrag mit Fornaes auch genau festgelegt. Die Werft ist eines der größten Abwrackunternehmen für Schiffe in Nordeuropa.

Die Reederei Scandlines betreibt für Gefahrgüter jetzt noch die Fähre „Kronprins Frederik“. Sie wird durch eine neue Elektro-Fähre für Gefahrgüter ersetzt, die Scandlines im November in der Türkei bestellt hat.