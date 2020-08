Corona und Familienfeiern: Schleswig-Holstein hält an Regeln fest

Kiel

Angesichts der gestiegenen Corona-Zahlen hält auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) einen Austausch über die Risiken privater Feste mit zu vielen Menschen für geboten. Neben Reiserückkehrern seien auch die ein Problempunkt, „die bei Feiern unterwegs sind und sich dann auch an ein entsprechendes Regelwerk nicht halten“, sagte Günther am Dienstag in Kiel dem NDR Schleswig-Holstein. „Von daher ist das in der Tat ein Thema, über das wir sprechen müssen.“

Günther betonte, mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und derzeitigen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Markus Söder ( CSU), sei vereinbart, dass die Länderchefs in Kürze wieder konferieren - „und da kann das sicher auch ein Thema sein“.

Günther : „Wir haben da ein strenges Regelwerk bei uns“

Zur Sorge von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), bereits nach drei Bieren könnten manche nicht mehr Abstand halten und es sollten daher strengere Regelungen für Familienfeiern erörtert werden, sagte Günther: „Wir haben da ein strenges Regelwerk bei uns und wir haben auch keine großen Fälle bei uns in Schleswig-Holstein gehabt. Das mag in anderen Ländern ein größeres Problem sein als es im Moment bei uns der Fall ist. Deswegen, glaube ich, sind unsere Regeln, die wir im Moment haben, auch gezielt ausgerichtet.“

Der Bundesgesundheitsminister besucht am Mittwochnachmittag in Kiel gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH). Dort wolle sich Spahn von Klinikchef Jens Scholz das Konzept zur Behandlung von Corona-Patienten erläutern lassen, gesundheitspolitische Themen erörtern und auch mit Mitarbeitern des Krankenhauses sprechen.

Die Forderung nach bundeseinheitlichen Corona-Regeln für Feste und Partys gehört aus der Sicht Bayerns auf die Agenda der nächsten Konferenz der Bundesländer. „Dieses Thema muss im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert werden“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern

Der Ärzteverband Marburger Bund hatte zuvor bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Partys gefordert, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auch Spahn wies darauf hin, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten.

Deshalb müsse man mit den Ländern noch einmal über die Grenzen und Regeln für Veranstaltungen reden. In den Bundesländern gelten ganz unterschiedliche Regelungen. Zum Teil sind inzwischen wieder Innenveranstaltungen mit mehreren Hundert Teilnehmern erlaubt.

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von RND/dpa