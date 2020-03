Corona: Konfirmationen fallen ins Wasser

Kiel/Flintbek/Neumünster

Seit Monaten haben sich die Jugendlichen in der Kirchengemeinde Flintbek im Konfirmationsunterricht auf diesen Tag vorbereitet und sich auf die Feier gefreut. Bei Leonie Siewert sollte es ein großes Gartenfest mit fast 50 Verwandten geben.

"Natürlich bin ich ein bisschen traurig, dass das jetzt verschoben werden muss. Aber ich hatte das schon geahnt", sagt die 14-Jährige. Die Pastorin habe die Jugendlichen schon in der letzten Konfer-Stunde darauf vorbereitet, dass der Gottesdienst, der für den 10. Mai 2020 geplant war, wahrscheinlich nicht in normaler Form stattfinden könne, weil nicht so viele Menschen in den Kirchen sitzen dürfen.

Pastorin hofft auf Ausweichtermin vor den Sommerferien

Am Dienstag fiel dann die Entscheidung, die Konfirmationen für die insgesamt rund 40 Jugendlichen in der Flintbeker Gemeinde komplett zu verschieben, die erste Gruppe hätte schon Ende April feiern wollen. "Die Termine haben wir schweren Herzens gecancelt", sagt Pastorin Simone Sommer.

"Wir hoffen, dass wir die Feier noch vor den Sommerferien nachholen können." Das sei aber gar nicht so einfach, weil die Organisation ja auch einen gewissen Vorlauf brauche. Nach den Ferien ballten sich aber wegen der Einschulungsgottesdienste, vieler Hochzeiten und Taufen ohnehin schon die Termine.

Corona: Absage gibt Familien Planungssicherheit

Die meisten Familien seien zwar enttäuscht, hätten aber mit Verständnis reagiert. Für viele sei die endgültige Absage nun auch entlastend, weil sie für Klarheit sorge. "Die Eltern waren alle sehr nervös. Sie hatten Angst, dass sie das Restaurant nicht mehr stornieren können", so Sommer.

Auf dem Gartenfest von Leonie Siewert sollte es Spanferkel von einem Caterer geben. "Meine Mutter hat dort angerufen und gesagt, dass wir die Feier verschieben müssen und dann wieder bestellen, wenn wir den neuen Termin wissen", erzählt die Achtklässlerin. Dafür sei es glücklicherweise jetzt noch früh genug gewesen. "Ich finde es gut, dass die Pastorin uns rechtzeitig informiert hat und nicht erst kurz vorher." Auch den Gästen hätten sie nun schon abgesagt.

Anreise von Verwandten wäre wegen Corona schwierig gewesen

"Bei uns hätte ein Großteil der Familie wohl nicht kommen können, wenn es bei dem ursprünglichen Termin geblieben wäre", erzählt Siewert. Denn viele Verwandte sollten aus Mecklenburg-Vorpommern anreisen.

Sie versucht die positiven Seiten zu sehen. "Ich habe mein Kleid für die Konfirmation erst letzte Woche gekauft und es sollte noch zum Schneider. Zum Glück habe ich es dort noch nicht abgegeben. Sonst wäre es jetzt vielleicht geändert worden und im Herbst hätte es nicht mehr gepasst."

Wie Leonie Siewert geht es vielen Jugendlichen im Kirchenkreis Altholstein, wo zuletzt knapp 1400 Jugendliche konfirmiert wurden. Im gesamten Bereich der Nordkirche nehmen jährlich 16.000 Jugendliche am Konfirmationsunterricht teil.

Corona: Propst empfiehlt Verschiebung auf den Herbst

"Wir empfehlen allen Gemeinden die Konfirmationen deutlich nach hinten zu verschieben - selbst wenn sie erst im Mai stattfinden sollten. Am realistischsten ist ein Termin nach den Sommerferien", sagt Propst Stefan Block aus Neumünster.

Niemand könne derzeit sagen, ob der Verbotszeitraum für größere Versammlungen noch verlängert werden müsse. Die Eltern brauchten aber Handlungssicherheit. Bei Konfirmationen seien die Kirchen stets voll und viele ältere Menschen aus der Risikogruppe dabei, da sei es eine Frage der Verantwortung die Feierlichkeiten nicht wie gewohnt abzuhalten.

Wegen Corona: Katholiken verlegen Erstkommunionsfeier auf August

"Wir haben uns gut überlegt, was wir machen und die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagt auch der katholische Propst Thomas Benner. 88 Kinder sollten im April und Mai in den Kirchen der Kieler Pfarrei Franz von Assisi zur Erstkommunion gehen. Etwa noch einmal so viele Firmlinge wollten sich ein Sakrament spenden lassen.

In St. Nikolaus war der festliche Gottesdienst für die Kommunionkinder am 19. April geplant, in St. Heinrich eine Woche später. Andere Gemeinden wären erst im Mai dran gewesen. "Weil wir befürchten, dass sich der Zeitraum der Corona-Maßnahmen noch verlängern könnte, haben wir beschlossen die Erstkommunionsfeiern auf die Zeit nach den Sommerferien zu verschieben", so Benner. Dafür gibt es schon konkrete Termine: Sie sollen Ende August und Anfang September in den Sonntagsmessen stattfinden.

Reaktionen zwischen Wut und Enttäuschung

Das habe bei einigen Eltern durchaus für Unmut gesorgt. "Einige waren sehr enttäuscht, andere richtig wütend", sagt Benner. Er habe Verständnis für diese Gefühle, schließlich hätten die Familien sich schon auf die Feier gefreut, lange geplant und Verwandte eingeladen. Die Mehrheit reagiere aber sehr umsichtig.

Ähnlich schwierig sei die Lage für Brautpaare, die in den kommenden Wochen heiraten wollten, sind sich die Geistlichen einig. "Auch hier raten wir den Pastoren, sprecht jetzt mit den Brautpaaren", sagt Block. Der Dialog mit den Betroffenen sei sehr wichtig.

Ältere Gläubige treibt Frage der Trauerfeiern um

Viel Kontakt haben die evangelischen und katholischen Priester aktuell mit ihren älteren Gemeindemitgliedern. "Sie sind in Sorge, ob sie noch eine richtige Beerdigung mit Trauerfeier bekommen oder ob ich sie noch im Krankenhaus besuchen kann", sagt Benner. Es laufe derzeit viel Seelsorge per Telefon.

Auch die Pastoren berichten, dass es die Menschen bedrücke, dass sie sich nur noch kurz im kleinsten Kreis unter freiem Himmel am Grab von den Verstorbenen verabschieden können. "Die Situation nagt an allen Menschen", sagt Simone Sommer.

