Axel Hauschild ist einer der führenden deutschen Dermatoonkologen, und er wird schon bald Hautärzte aus Deutschland, Österreich, Schweiz auf den neuesten Stand bringen. Doch eigentlich sollten alle wissen, was er zu berichten hat.

Sein Vortrag ist gerade fertig geworden, aber wo und wie das "Derma Update 2020" stattfinden wird, ist jetzt, Anfang September, noch unklar.

Hauschild wird auf große, valide Untersuchungen aus den USA eingehen, die belegen, dass nahezu 50 Prozent weniger aggressive Karzinome während des Lockdowns diagnostiziert wurden, besonders bei Brust-, Prostata- und schwarzem Hautkrebs.

Bei sechs Krebsarten gingen Diagnosen um 46,4 Prozent zurück

Was wie eine gute Nachricht klingt, lässt bei Krebsexperten die Alarmglocken schrillen. „Die Publikationen zeigen eindrucksvoll, dass in Zeiten von Covid-19 nicht nur schwerwiegende kardiale Erkrankungen spät oder auch zu spät diagnostiziert werden, sondern auch Krebserkrankungen“, erklärt Hauschild.

278.778 Patienten umfasste die Studie, die in einer der größten medizinischen Fachzeitschriften, dem Journal of the American Medical Association (Jama), jüngst veröffentlicht wurde. Die Autoren werteten Daten für Brust-, Darm-, Lungen-, Bauchspeicheldrüsen-, Magen- und Speiseröhrenkrebs aus.

Für alle sechs Krebserkrankungen zeigte sich: Zwischen dem 1. März und 18. April dieses Jahres gingen die Tumordiagnosen um 46,4 Prozent zurück, verglichen mit dem Zeitraum 6. Januar bis 29. Februar 2020. Der Höhepunkt des Rückgangs wurde am 29. März verzeichnet. Danach blieb die Tumorzahl auf niedrigem Niveau.

Zu Früherkennungsuntersuchungen kam kaum noch jemand

Die zweite große Studie, publiziert im einflussreichen Journal of Clinical Oncology (JCO) der US-amerikanischen Krebsgesellschaft, verglich die Zeiträume Januar bis April 2019 mit Januar bis April 2020 monatsweise. Die Autoren fanden von Januar zu Januar eine rückläufige Patientenzahl von nur 3,5 Prozent. Doch bis April stieg die Differenz auf 50 Prozent.

Am stärksten betroffen waren mit -51,8 Prozent das maligne Melanom (bösartiger schwarzer Hautkrebs), das Prostatakarzinom (-49,1 Prozent) und das Mammakarzinom (-47,7 Prozent).

Noch krasser fiel der Rückgang der Früherkennungsuntersuchungen aus: minus 89,2 Prozent für das Mammografie-Screening und minus 84,5 Prozent für die Darmkrebsvorsorge (Koloskopie).

Für maligne Melanome (MM) lagen keine Daten vor. Der Grund: Ein gesetzliches Hautkrebsscreening gibt es bisher und seit 2008 nur in Deutschland.

Die Melanome wurden dicker - und damit gefährlicher

Hauschilds Vermutung, dass nach dem Lockdown gefährlichere Melanome entdeckt werden, zeigen in der „allerersten Arbeit“ dazu Wissenschaftler einer italienischen Arbeitsgruppe aus Rom. Sie verglichen Diagnosen erstmals aufgetretener MM vor, im und nach dem Lockdown.

„Die Arbeit zeigt genau das, was wahrscheinlich nicht nur ich vermutet hatte“, sagt Hauschild. „Die Tumordicke ist signifikant größer und damit das Risiko, dass diese Tumoren weitere Schäden wie eine Metastasierung oder auch den MM-bedingten Tod anrichten können.“

Fazit des Kieler Hautarztes: Auch besorgte Patienten mit Covid-Risikofaktoren sollten Früherkennung nutzen. Eine Zufallsinfektion in einer dermatologischen Klinik oder Praxis sei eher unwahrscheinlich. Praxen und Kliniken sollten die dermatologische Versorgung in vollem Umfang anbieten, Operation von Hauttumoren inklusive.

Das „Derma Update“, auf dem der Kieler Hautarzt Details aus den drei Untersuchungen diskutieren wird, wurde vor 13 Jahren vom Kieler Uni-Hautklinik-Direktor Prof. Thomas Schwarz ins Leben gerufen.

Die Info-Veranstaltung für Dermatologen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz ist mit etwa 2300 Teilnehmern stets ausgebucht und findet zu normalen Zeiten in Berlin und Wiesbaden statt.

Neben Thomas Schwarz und Axel Hauschild engagiert sich auch der Kieler Prof. Ulrich Mrowietz von Anfang an beim "Derma Update". Mrowietz, der wesentlich an der Erstellung des ersten Globalen Reports der WHO zur Psoriasis (Schuppenflechte) beteiligt war, ist kürzlich zum Präsidenten des 6. Weltkongresses für Psoriasis und Psoriasis-Arthritis ernannt worden. Der Kongress soll im Juli 2021 in Stockholm stattfinden.

