Corona: So geht es einem Schausteller

Der große Verkaufswagen steht eingeengt von anderen Wagen auf einem Hof in Brokstedt, eine Gemeinde in der Nähe von Neumünster. Über der geschlossenen Verkaufsklappe ist eine Zeichnung von Kiel zu sehen, Schiffe und Häuser. Ganz oben prangt das Wort "Mandelshop".

Familienunternehmen leidet unter der Corona-Krise

Normalerweise stände Frank Dörksen mit diesem Wagen in diesen Tagen auf einem Jahrmarkt in Flensburg oder auf dem Hamburger Dom. Lebkuchenherzen würden von der Decke baumeln, der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft liegen. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal. Das gilt für Schausteller wie Dörksen ganz besonders."Die Situation ist für uns eine absolute Katastrophe", sagt Dörksen.

Der 46-Jährige ist in den Beruf des Schaustellers hineingeboren. Im Alter von 15 Jahren arbeitete er bereits in dem Betrieb seiner Großmutter, übernahm diesen dann vor rund 20 Jahren. Das Familiengeschäft läuft schon seit drei Generationen, Tradition seit den 1920er-Jahren. Heute betreibt Frank Dörksen fünf Süßigkeitenstände. Sie alle stehen jetzt ungenutzt auf dem Hof seines jüngeren Bruders Marco in Brokstedt, der ebenfalls als Schausteller arbeitet und Süßigkeitenstände zusammen mit seinem 81-jährigen Vater betreibt.

Volksfeste werden verschoben oder abgesagt

"Wir haben aktuell gar keinen Umsatz", sagt Frank Dörksen. Das lukrative Ostergeschäft fällt weg, danach wird die Lage kaum besser für ihn. Denn viele Großveranstaltungen wie die Kieler Woche oder die Holstenköste wurden verschoben oder ganz abgesagt. "Bis Ende Juli geht erstmal nichts mehr", sagt Dörksen. Corona fällt in eine Unzeit für ihn. Im zweiten Quartal macht Dörksen im Regelfall rund 50 Prozent seines Jahresumsatzes.

Corona: Angestellte sind in Kurzarbeit, Minijobs fallen weg

Vereinzelt könnten Jahrmärkte im Juni noch stattfinden, sie sind zumindest noch nicht final abgesagt. Doch sicher ist auch das nicht. Die beiden festangestellten Mitarbeiter von Dörksen sind in Kurzarbeit, Saisonkräfte und Minijobber stehen bis zum Ende der Krise ohne Job da. In den vergangenen Jahren investierte Dörksen viel Geld in den Betrieb, erst 2019 in einen Lkw.

Jetzt hat Dörksen alle Investitionen auf Eis gelegt und die Soforthilfe des Landes beantragt. Einige Monate könne das Familienunternehmen den Verdienstausfall noch verkraften, sagt er. Für einige seiner Kollegen könnte es allerdings deutlich enger werden – die Branche plagen Existenzängste.

Frank Dörksen : Optimismus trotz Krise

Trotz allem: Dörksen bleibt optimistisch, nimmt die aktuelle Lage an. "Ich bin gelassen, als Selbstständiger musste ich schon immer Probleme lösen und mich an neue Situationen anpassen." Die Maßnahmen der Landesregierung seien richtig, Dörksen lobt die Politik ausdrücklich.

Und auch wenn er an der Lage selbst nichts ändern kann, setzt sich Dörksen ein. Tagsüber sitzt er in seinem Garten und telefoniert. So viel, dass er sein Telefon oft schon am frühen Nachmittag wieder aufladen muss. Dörksen ist erster Vorsitzender des Landesverbands der Schausteller und Marktkaufleute Schleswig-Holstein – und mit der schwierigen Lage nicht alleine.

Dörksen spricht mit vielen Kollegen, denen es schlecht geht

Er spricht mit besorgten Kollegen, denen es noch schlechter geht. Einer hat sich erst dieses Jahr ein neues Fahrgestell angeschafft, eine Riesenschaukel. Kostenpunkt: Rund 700 000 Euro. In Heide sollte die neue Attraktion zum ersten Mal eingesetzt werden. Doch kaum war sie aufgebaut, musste sie schon wieder abgebaut werden. "Ich bin aktuell eine Art Seelsorger", sagt Dörksen.

Schausteller helfen Kindereinrichtungen und Altenheimen

Er sieht auch positive Seiten in der Krise. "Die Menschen halten viel mehr zusammen." Auch die Schausteller wollen helfen. Unter dem Motto "Hand in Hand – Schausteller helfen im ganzen Land" bieten die Verbände dem Land Schleswig-Holstein ihre Unterstützung an. Sie spenden Regencapes als Schutzkleidung für Kindereinrichtungen und spielen mit Kirmesorgeln vor Altenheimen.

Dörksen will Freude verbreiten

"Unser Job ist es Freude zu verbreiten. Wir sind sozusagen ein großes Antidrepressivum im ganzen Land", sagt Dörksen. Deswegen hat sich an seinem Optimismus nichts verändert. "Schausteller ist nicht nur ein Job, sondern eine Lebenseinstellung", sagt er. Gerade nach der Corona-Krise dürfte diese positive Lebenseinstellung mehr denn je gebraucht werden. Deswegen hofft Dörksen, dass bald wieder Volksfeste gefeiert werden können – und er wieder gute Laune und Süßigkeiten verteilen kann.

