Isolation, Angst vor Ansteckung, Geldsorgen, Entlassungen, Kurzarbeit: Die Pandemie belastet die Psyche eines jeden einzelnen. Psychologin Simone Goebel verrät, worunter Menschen derzeit am meisten leiden, wen es am stärksten trifft und was man tun kann, wenn es einem schlecht geht.