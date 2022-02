Kiel

In der Omikron-Welle landen immer mehr positiv auf Corona getestete Menschen auf den Normalstationen der Kliniken in Schleswig-Holstein. Sie treiben damit zugleich die Hospitalisierungsrate nach oben. Als Maßstab für die Belastung der Krankenhäuser taugt dieser Wert aber immer weniger. Denn etwa jeder zweite Patient, der als Corona-Fall gezählt wird, liegt wegen eines ganz anderen Leidens im Krankenhaus, heißt es etwa aus dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Seine Corona-Infektion wird zwar beim routinemäßigen Test bei der Aufnahme entdeckt, ist aber gar nicht der Grund für seine Einlieferung.

Am UKSH wurden am Donnerstag insgesamt 22 Patienten behandelt, die ein positives Testergebnis hatten. Nur zwölf von ihnen waren wegen ihrer Covid-Erkrankung in der Klinik. Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster lagen in der vergangenen Woche 29 Patienten auf der Corona-Station – lediglich vier von ihnen werden dort wegen des Virus behandelt.

Mit oder wegen Covid-19 eingeliefert?

Die Hospitalisierungsrate zählt die Coronainfizierten, die pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. Dadurch werden auch all diejenigen mitgezählt, die wegen ihrer meist unbemerkten Corona-Infektion gar nicht gekommen wären – sie treiben also statistisch die Belastung der Kliniken durch Corona-„Kranke“ nach oben, denn es wird nicht getrennt erfasst, ob jemand mit oder wegen Covid-19 eingeliefert wird.

„Als zentrale Kennziffer zur Bewertung der Corona-Lage ist diese Inzidenz deswegen nicht geeignet“, sagt Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Hospitalisierungsrate sei zwar wichtig, weil neu eingewiesene Patienten mit Corona einen höheren Aufwand verursachen, denn sie müssen alle isoliert werden. „Politische Entscheidungen aber einzig auf diese Zahl zu stützen, ist falsch.“

Gesundheitsministerium: „Die Hospitalisierungsinzidenz ist kein Maß für die Krankenhausbelastung“

Der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher sieht das ähnlich: „Dass die Hospitalisierungsinzidenz ein zentraler Parameter sein soll, wird auf Fachebene bundesweit schon länger kritisiert.“ Neben der fehlenden Angabe zum Grund des Krankenhausaufenthalts gebe die Rate auch keinen Aufschluss darüber, ob ein Corona-Patient nur einen Tag oder zwei Wochen im Krankenhaus liegt. Das räumt auch das Kieler Gesundheitsministerium auf KN-Anfrage ein: „Die Hospitalisierungsinzidenz ist kein Maß für die Krankenhausbelastung.“

Lesen Sie auch Wie in Kiel die vierte Corona-Impfung verabreicht werden soll

Aktuell liegt die Hospitalisierungsrate in Schleswig-Holstein bei 5,36. Nach wie vor gilt, dass die Bundesländer schärfere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verhängen können, wenn die Rate die Werte 3, 6 und 9 überschreitet. Die Zahl der mit oder wegen Corona eingelieferten Patienten in den Kliniken des Landes sank am Freitag um 21 auf 302. Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen ging auf 43 zurück. 26 dieser Patienten werden beatmet.