„ Jamaika muss endlich eine echte Prioritätensetzung beim Wohnungsbau erkennen lassen.“ Die Situation verschärfe sich durch die Corona-Krise massiv. Folgen der Pandemie seien Verschuldung, Überschuldung und im Extremfall der Verlust der eigenen Wohnung. „Diese Gefahr wird umso größer, je länger die Krise andauert.“

Der Bestand an Sozialwohnungen in Schleswig-Holstein sei schon vor Corona „katastrophal“ gewesen, sagt Ann Sophie Mainitz, Landesgeschäftsführerin des Mieterbundes. „Jetzt kommt zu allem Überfluss dazu, dass viele Menschen in Kurzarbeit stecken oder sie ihren Job verlieren.“

So viele Sozialwohnungen fallen aus der Bindung

Viele Menschen müssten sich nun nach einer günstigeren Wohnung umsehen und drängten auf den Markt. „Aber es ist nicht genug Bezahlbares im Angebot.“ Von den einst 200000 Sozialwohnungen im Land seien nur noch rund 4600 übrig.

Und es werden immer weniger. Bis Ende 2019 liefen die Bindungen von 1668 Wohnungen aus, dieses Jahr betrifft das noch einmal 801, heißt es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD. Zwischen 2021 und 2025 werden weitere 6882 Sozialwohnungen aus der Bindung fallen, ein Drittel davon in Kiel und Lübeck.

Rund 1500 neue Wohneinheiten werden jährlich benötigt

Laut Innenministerium werden zur Stabilisierung des Bestandes jährlich rund neue 1500 Wohneinheiten benötigt, das decke die Untergrenze des Bedarfs. Selbst diese wurde allerdings zuletzt verfehlt. Im vergangenen Jahr hat das Land 999 neue Wohneinheiten gefördert.

Dieses Jahr waren es bislang 467 Mietwohnungen. Das Fördervolumen lag bei rund 217 Millionen Euro. Zudem wurden innerhalb der vergangenen anderthalb Jahre 56 Zweckbindungen für etwa 5,7 Millionen Euro angekauft.

„Wer mehr Sozialwohnungen will, muss im Haushalt des Landes dafür mehr Geld zur Verfügung stellen“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen. Die Wohnungsbaukosten seien in den vergangenen Jahren explosionsartig gestiegen und die Förderung an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht.

Mieten steigen nicht radikal

Alexander Blazek von Haus und Grund in Schleswig-Holstein weist darauf hin, dass allein der Wegfall der Bindung nicht bedeute, dass Mieten radikal steigen. Vermieter dürften sie nur in sehr beschränktem Rahmen erhöhen. Er sieht die Kommunen in der Pflicht, mehr Bauland auszuweisen, damit mehr Sozialwohnungen gebaut werden können. „Die Bauämter sind leider konfliktscheu und trauen sich nicht an das Thema Nachverdichtung.“

