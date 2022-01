Kiel

Mahnende Worte der Innenministerin: Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat Kritiker der staatlichen Coronamaßnahmen davor gewarnt, bei den sogenannten Spaziergängen, die mittlerweile auch an vielen Orten Schleswig-Holsteins stattfinden, eine rote Linie zu überschreiten. Zwar äußerte sie volles Verständnis, wenn Menschen öffentlich ihren Protest ausdrücken wollten. Die Versammlungsfreiheit werde nicht umsonst im Grundgesetz besonders geschützt. Auch seien die Demonstrationen im Norden bislang ohne besondere Vorkommnisse oder größere Störungen verlaufen. Mit Sorge blicke sie aber auf die Gefahr einer Radikalisierung.

„Wenn die Rechte anderer Menschen verletzt werden, bei Landfriedensbruch oder Volksverhetzung muss der Staat volle Härte zeigen“, sagte Sütterlin-Waack am Dienstag im Interview mit den Kieler Nachrichten. „Es geht um unseren Rechtsstaat und um unsere Spielregeln, die wir uns als Demokraten selbst gegeben haben.“ Sie setze darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer radikalen Kräfte widerstünden. „Wir wissen, dass versucht wird, diese Demonstrationen zu unterwandern. Deshalb haben wir natürlich ein Auge darauf.“

Landes-Inzidenz kurz vor der 300er-Grenze

Die Sieben-Tage-Inzidenz stand in Schleswig-Holstein am Dienstag kurz davor, die 300er-Marke zu durchbrechen. „Wir gehen davon aus, dass sich in den nächsten Tagen ein weiterer erheblicher Anstieg des Infektionsgeschehens vollziehen wird – so wie dies in anderen Ländern, bei denen die Omikron-Variante dominiert, bereits der Fall gewesen ist“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Wie sich die Entwicklung auf die Krankenhäuser auswirkt, ist noch offen. Am Dienstag wurden dort 197 Corona-Patienten behandelt, 49 davon auf Intensivstationen.

Verschiedene Modellierungen gehen nach Angaben des Kieler Infektionsmediziners Prof. Helmut Fickenscher von einem starken Anstieg aus. Das Infektionsgeschehen werde jedoch durch die staatlichen Einschränkungen gebremst. „Außerdem lässt sich die Vorsicht der Menschen nicht modellieren.“

Unikliniken bereiten sich auf deutlich angespanntere Lage vor

In den Krankenhäusern wird die weitere Entwicklung genau beobachtet. „Wir bereiten uns auf eine deutlich angespanntere Lage vor“, sagte Oliver Grieve, Sprecher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Laut Gesundheitsministerium stehen in Schleswig-Holstein 610 betreibbare Intensivbetten zur Verfügung, die um 435 Reservebetten aufgestockt werden können. Dafür sei „es allerdings notwendig, dass das Krankenhaus den regulären Betrieb stark einschränkt, um das erforderliche Personal aus anderen Versorgungsbereichen verfügbar machen zu können“, hieß es.

Nach der SPD brachte auch die Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP einen Antrag ein, mit dem der Landtag am Montag eine landesweite epidemische Lage feststellen soll. Dies würde unter anderem die Schließung von Diskotheken und Clubs ermöglichen. Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben räumte ein, dass ein solcher Schritt schon vor Weihnachten richtig gewesen wäre.

Von Christian Hiersemenzel und Tilmann Post