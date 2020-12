„Laut allen Veröffentlichungen ist zurzeit nur der Verkauf von Feuerwerk zu Silvester 2020 in Schleswig-Holstein untersagt“, stellt Leser Ernst Schliemann fest. Es sei bisher „offen und mehrdeutig, ob bereits vorhandenes Feuerwerk oder in Polen gekauftes Feuerwerk abgebrannt werden darf“. Darf also zu Silvester 2020 geknallt werden?