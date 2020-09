Kiel

Bei Karten- und Brettspielen in Räumen sind zwei Infektionswege denkbar: durch die Luft und über die Oberfläche der Karten oder Figuren. Ist ein Spieler ansteckend, besteht das Risiko, dass er die anderen Personen über Aerosole und Tröpfchen infiziert. Denn beim Atmen, Sprechen, Husten und Niesen setzt er belastete Partikel frei, die von den anderen eingeatmet werden können. Verringern lässt sich das Risiko durch Masken, was natürlich die Freude am Kartenspielen dämpft.

Anzeige

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Der zweite mögliche Übertragungsweg über Flächen ist laut Institut für Risikobewertung wenig wahrscheinlich. Dort heißt es: „Für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen, wodurch nachfolgend Infektionen beim Menschen aufgetreten wären, gibt es derzeit keine belastbaren Belege.“ Auszuschließen sei dieser Übertragungsweg allerdings auch nicht. Doch dafür müssen mehrere Dinge zusammenkommen: Die infektiöse Person muss eine Karte kontaminieren, indem sie direkt darauf hustet, niest oder spuckt. Dann müsste ein Mitspieler die Karte dort anfassen und eine ausreichende Virenmenge direkt auf die eigenen Schleimhäute bringen, etwa in Augen oder Nase. Daher sollte man sich beim Spielen vorsichtshalber nicht ins Gesicht fassen und anschließend die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: