Bisher hat zumindest ein Forscherteam in Spanien dazu geforscht. Die Reproduktionsmediziner in Barcelona bieten bei ungewollter Kinderlosigkeit eine künstliche Befruchtung an. Dazu werden den Frauen Eizellen entnommen, im Labor aufbereitet, befruchtet und dann den Frauen implantiert. Für die Studie wurden bereits im März 16 Eizellen von Frauen entnommen. Die Frauen hatten keinerlei Corona-Symptome. Doch sicherheitshalber wurden sie am Tag der Eizell-Entnahme auch noch auf das Coronavirus getestet. Dabei stellte sich heraus, dass sie infiziert waren.

Eizellen waren nicht infiziert

Daraufhin wurde vereinbart, dass die Eizellen nicht mehr künstlich befruchtet werden, sondern der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Das Forscherteam konnte nachweisen, dass die Eizellen von den infizierten Frauen keine Träger des Virus waren, die Mütter also ihre Infektion bei einer Befruchtung nicht auf das Ungeborene übertragen hätten. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Human Reproduction veröffentlicht.

Auswirkungen auf Schwangerschaft noch nicht klar

Wie sich eine Corona-Infektion unter der Schwangerschaft auf das Ungeborene auswirkt – darüber sind laut Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung bisher noch keine gesicherten Aussagen möglich. Nur so viel: „Nach der Geburt zeigen Kinder von Müttern, die positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurden, in den meisten Fällen keine Krankheitszeichen.“ Auch die Frage, ob das Coronavirus über die Muttermilch übertragen werden kann, sei bislang noch nicht abschließend geklärt.

