Antigen-Tests weisen Teile des Virus nach. „Durch die Impfung wird die Bildung von Antikörpern gegen das Virus hervorgerufen. Sie sind in der Lage, die Viren abzuwehren“, erklärt Prof. Ralf Junker, Direktor des Institutes für Klinische Chemie am UKSH. „Eine Auswirkung der Impfung auf den Antigentest ist unter bestimmten Voraussetzungen theoretisch denkbar, dürfte praktisch aber nicht vorkommen.“

Laut Paul-Ehrlich-Institut bildet sich durch einen mRNA-basierten Imfpstoff das sogenannte Spike-Protein in Körperzellen, gegen das eine Immunantwort ausgelöst wird. Fast alle Antigen-Schnelltests basieren aber auf dem Nachweis eines anderen Virusproteins – dem Nucleocapsid-Protein. Zwar gebe es auch Schnelltests, die nach dem Spike-Protein suchen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das S-Protein nach einer Injektion in den Oberarm in ausreichender Menge beim Abstrich im Nasen-Rachen-Raum gefunden wird.

„Im Idealfall entspricht das Ergebnis des Schnelltests der Wirklichkeit: Ein negatives Ergebnis schließt eine Infektion aus, ein positives Ergebnis zeigt eine Infektion an“, so Junker. Weil die derzeit verfügbaren Schnelltests aber Schwächen haben, komme es sowohl zu falsch-negativen wie falsch-positiven Ergebnissen. Deshalb ist eine Überprüfung mit einem PCR-Test wichtig.

