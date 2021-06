Kiel

Tatsächlich ist das Saunieren förderlich für die Abwehrkräfte, bestätigt Dennis Kramkoswski, Allgemeinmediziner mit Hausarztpraxis in Kiel. Schon lange sei in Studien nachgewiesen worden, dass Saunagänge das Immunsystem stärken und damit prophylaktisch vor Krankheiten schützen. Ob sie aber einer Corona-Infektion vorbeugen, dazu gebe es seiner Kenntnis nach keine Studienlage. Während er sich für die Nutzung der eigenen Sauna ausspricht, ist der Mediziner skeptisch, ob in der Pandemie die Hygiene in öffentlichen Saunabereichen immer gewährleistet sei. Das sei eine politische Entscheidung. Und die fällt derzeit noch zu Ungunsten von Saunafans aus. Gemäß der aktuellen Landesverordnung ist die Öffnung von Saunen, Whirlpools und ähnlichen Einrichtungen derzeit im Land untersagt. Die Landesregierung prüft aber nach eigenen Angaben fortlaufend mögliche Anpassungen der Landesverordnung. Eine Prognose, wann Betriebe die Saunabereiche wieder öffnen dürfen, könne die Regierung aber nicht abgeben, erklärte ein Sprecher.

