Kiel

Rund 733 600 Corona-Impfungen wurden in Schleswig-Holstein laut nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis Freitag verabreicht. Etwa 575400 davon waren Erstimpfungen. „Die Erstimpfungen wurden ausgeweitet und zur Absicherung der Zweitimpfungen weniger Dosen zurückgestellt“, berichtet eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Schleswig-Holstein habe bereits im Januar das Impfintervall mit den Dosen von Biontech/Pfizer auf fünf Wochen verlängert. Daher werden aktuell nur die Personen mit dem Stoff geimpft, die bereits vor fünf Wochen eine Erstimpfung erhalten haben.

Seit Mitte März wurden aber deutlich mehr Termine für den ersten Pieks vergeben, so dass ab kommender Woche auch die Zahl der Zweitimpfungen im Land deutlich zunehmen werde. Zudem bekommen in der übernächsten Woche die ersten Menschen, die Astrazeneca erhalten haben, auch ihre zweite Spritze, so dass die Quote dann deutlich steigen dürfte.

Wir veröffentlichen einmal täglich die Antwort auf eine Corona-Frage unserer Leser. Zuletzt sind erschienen:

