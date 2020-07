„Leider ist das korrekt – trotzdem hat die Pflegekraft noch eine Chance auf die Corona-Prämie“, sagt Fanny Grüssel-Griethe, Referentin für berufliche Pflege bei der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein. Die Bundesregierung hat bestimmte Voraussetzungen für die Sonderzahlung festgelegt. So erhalten diese nur Voll- und Teilzeitkräfte, Azubis und Helfer im Bundesfreiwilligendienst, wenn sie in der Altenpflege tätig sind. Schleswig-Holstein zahlt zusätzlich 500 Euro für Alten- und für Krankenpflegekräfte. Außerdem gilt: Wer mehr als 14 Kalendertage in dem Betrachtungszeitraum erkrankt war, hat keinen Anspruch auf die Prämie. Ausgenommen sind Covid-19-Erkrankungen, Quarantäne und Arbeitsunfälle.

„Es gibt aber eine Chance. Wenn die Pflegekraft vom 1. März bis 10. Juni mehr als 14 Kalendertage erkrankt war, steht ihr zwar keine Prämie zu. Aber es gibt noch den Zeitraum bis Ende Oktober. Wenn sie bis dahin drei Monate Arbeitszeit ohne längeren Ausfall nachweist, erhält sie die Sonderzahlung“, sagt Grüssel-Griethe. Der Kieler Arzt Gerhard Leinz hält die Regelung dennoch für fragwürdig: Kranke dürften nicht benachteiligt werden, sagt er.

