Kiel

Bis gibt es keine bekannten Hinweise auf Impfschäden. Diese sind laut Infektionsschutzgesetz „gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung“. Die muss zudem dauerhaft, also länger als sechs Monate vorliegen. Damit sind nicht die bekannten üblichen Reaktionen auf eine Impfung wie Schmerzen an der Einstichstelle oder die seltene Nebenwirkungen wie Fieber oder Ähnliches gemeint.

Wegen der öffentlich empfohlenen Impfungen haftet der Staat, also Bund und Länder. Laut der Privaten Krankenversicherungen ist das Bundesversorgungsamt zuständig. Hersteller des Impfstoffs haften den Versicherungen zufolge jedoch auch. So kann der Hersteller in Regress genommen werden, wenn sein Arzneimittel falsch gekennzeichnet ist oder trotz sachgemäßem Gebrauch Schäden verursacht, die nicht wissenschaftlichen Maßstäben entsprechen. Im Falle der von der EU eingekauften Impfstoffe gab es eine Einigung zur Haftungsfrage mit den Herstellern, wonach die Firmen zwar haften, aber „unter bestimmten strengen Bedingungen“ von den Staaten entschädigt werden. Darüber hinaus haftet der behandelnde Arzt oder die impfende Person, die für Aufklärung und Abklären von Vorerkrankungen und Behandlungsfehler verantwortlich sind. Die Beweislast liegt aber in jedem Fall bei dem, der Schadensersatz erhalten will.

Anzeige

Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.