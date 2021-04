Kiel

Aktuell können zwar Gemeinschaftsarbeiten in Kleingartenanlagen stattfinden, aber: „Die aktuellen Hygiene- und Kontaktbeschränkungen sowie die Abstandsregeln gelten auch für die Gartenarbeit“, heißt es vom schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerium. Demnach dürfen aktuell maximal zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen zusammenkommen. In Kreisen oder Städten, wo bei einer Inzidenz über 100 die „Notbremse“ gezogen wurde, darf sich sogar nur ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Alle Kleingärtner auf einmal im großen Trupp zur Gemeinschaftsarbeit antreten zu lassen, ist also nicht erlaubt. Der Landesverband der Gartenfreunde informiert aber darüber, dass mehrere höchstens fünfköpfige Gruppen gleichzeitig Arbeiten in der Anlage verrichten können, wenn sie das in sehr großem Abstand zueinander tun. Ein geselliges Beisammensein sei aber weder zu Beginn noch nach der Gemeinschaftsarbeit zulässig, so der Verband.

Wir veröffentlichen einmal täglich die Antwort auf eine Corona-Frage unserer Leser. Zuletzt sind erschienen:

Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage